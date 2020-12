El vicepresident de la Comissió Europea reivindica la importància del Camí de Santiago

El vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, ha reivindicat la importància del Camí de Santiago, en un comunicat en el qual dóna la benvinguda a l'inici de l'Any Sant 2021.













"Que aquest Any Xacobeo ens porti alegria, prosperitat i bona salut", assegura en una declaració institucional en què destaca que les rutes del Camí de Santiago "han estat una artèria per la qual circulen persones i idees, formes artístiques i una manera de vida per tot el continent ".





"Aquesta és la raó per la qual, el 1987, el Consell d'Europa els va designar com a 'primer itinerari cultural europeu'", recorda. A més, recalca que el pelegrinatge a Santiago està "profundament arrelada en sòl europeu".





"Són una ruta històrica amb profundes arrels espirituals, un ric patrimoni cultural i artístic", remarca. I malgrat l'impacte de la pandèmia i les restriccions, afirma que és d'esperar que, després dels confinaments d'aquest any, hi hagi l'oportunitat de "reunir-se de nou". "Els desitjo un any jubilar compostel·là segur, sa i pròsper", conclou.