Mai plou a gust de tothom i en política menys

A la fin, com s'intuïa, les eleccions catalanes es retarden. El 30 de maig és la nova data, si no decideixen una altra cosa fins a aquest moment. A la fin caldria aplicar-li a la data electoral el refrany que fa referència al temps meteorològic, però que val també en aquest cas: "Fins quaranta de maig no et treguis la casaca, i si el temps és inoportú, fins al quaranta de juny" .





Amb aquest nou canvi, tenim uns quants mesos més de campanya electoral, com si la ciutadania no tingués ja prou: porta diversos anys immersos en campanyes, de tota mena, el que porta a una situació insofrible, perillosa, diria jo. Deia Concepción Arenal que "tot el que enduriment, desmoralitza", no li faltava raó, caldria afegir-hi, i a més cabreja de valent. Els motius al·legats per al canvi de data és la corba d'afectats pel covid. Però la realitat sembla apuntar a les enquestes que no són bones per a uns, i el contrari per a altres. ERC, segons les enquestes guanyaria les eleccions mentre els de JXC es disputarien la segona plaça amb el PSC, que no està d'acord amb el canvi. No són els únics que no volen, ja hi ha quatre recursos presentats en el punt 5 de la Sala Contenciosa del TSJC. No seran els únics.













Mentre segueixen les diferències entre les diferents formacions pel canvi de data, ve el director de comunicació de JXC, Pere Martí i al seu compte de Twitter manifesta -en un comentari ja eliminat - la seva alegria pel retard, perquè així, el seu partit, és a dir, el de Puigdemont, podrà superar, segons ell, als republicans. Però no tot és alegria en aquest partit, Laura Borràs, el cap de llista, es mostra preocupada perquè igual surt el seu parer abans d'aquesta data -per presumpta prevaricació- i ha de deixar pas a l'ambiciós Joan Canadell, el rei de les gasolineres per la independència. És clar que a Puigdemont no li està agradant el protagonisme d'aquest i la seva mentalitat extremista que li recorda al fracassat Quim Torra, que en la seva última etapa al front del govern de Catalunya va deixar de banda els consells de Puigdemont amb l'única finalitat de convertir-se en el màrtir del procés i passar a la història. " El dolent dels que es creuen en possessió de la veritat és que quan han de demostrar-ho no encerten ni una ", deia Camilo José Cela.





Pel que fa als socialistes catalans, les coses no estan sortint com esperaven. La irrupció de Salvador Illa com a candidat quan Iceta ja era oficialment el cap de llista no ha caigut bé a una part del partit- d'altres sí que estaven d'ell fins al capdamunt- i les enquestes feien presagiar un bon resultat. Illa té bona imatge i això ha calat entre els possibles votants. Ara, amb el retard i el que està succeint, pot perdre popularitat.





Se li atribueix a la mà dreta i confident de Pedro Sánchez, Ivan Redondo - molt amic i admirador de Pablo Iglesias - la jugada del canvi de candidat i d'anunciar massa aviat, tenint en compte la situació ascendent de la Covid, la candidatura d'Illa . És casual aquesta jugada del basc? Alguns opinen que no.





Amb aquest panorama electoral, que no és nou, fins al 30 de major pot passar moltes coses i les enquestes poden canviar. Això esperen alguns i altres treuen foc pels queixals pel canvi. "Mai plou a gust de tots", i en política molt menys.