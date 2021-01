Catalunyapress T'INFORMA

Bona tarda. Com va tot? Tornem amb el nostre informatiu amb les notícies més destacades del dia.





A primera hora de la tarda hem sabut que hi ha hagut una explosió a Madrid, que de moment ha causat la mort de tres persones. A més, almenys vuit persones més han resultat ferides. L'explosió ha estat al carrer Paloma, al costat d'una entitat religiosa i d'un col·legi, el col·legi La Salle la Coloma. Hores més tard hem sabut que els nens de l'escola no eren al pati gràcies a l'acumulació de neu que va deixar el temporal Filomena, pel que no han patit cap mal.









A més, aquest dimecres el Govern de la Generalitat ha anunciat que les mesures s'allargaran durant dues setmanes més, fins el 7 de febrer. El Govern ha pres aquesta decisió en base a la situació sanitària, que va a pitjor. De moment, els ingressats a les UCI catalanes ja han superat els de la segona onada.













I és que Catalunya ha registrat 3.992 casos i 69 morts més en les últimes 24 hores. I a més, ja s'han notificat 16 casos de la soca britànica.









Seguint amb la salut, Jordi Pujol i la seva esposa Marta Ferrusola han donat positiu en coronavirus.









En el terreny econòmic, hem sabut que l'Estat no té diners per pagar els ERTO de febrer. A més, el Govern espera que el 2022 ja funcioni el nou sistema de cotització per ingressos reals per a autònoms.









I finalment, des de fa uns minuts, Joe Biden ja és oficialment el president número 46 dels Estats Units.

















Això és tot per avui. Fins demà!