Narratives tramposes

Des Aristòtil, passant entre molts per Winston Churchill, s'ha afirmat que el pitjor dels governs són les democràcies. Narratives com la del senyor, Chávez, Maduro, Evo, Erdogan (Turquia), Berlusconi, Víctor Orlan (Hongria) Trump o Bolsonaro, són les que permeten als experts afirmar que, en tals conduccions governamentals, no existeix el diàleg entre ciutadans i governants, a més de reconèixer de manera clara dos grups, als quals es atia perquè barallin: les elits explotadores i el poble victimitzat. La narrativa dels populistes -siguin de dreta, esquerra o qualsevol altra variable- danyen les institucions gairebé sempre difonent notícies fal·laços, amb la qual cosa degraden a la mateixa democràcia que els va permetre arribar al lloc que ocupen. El discurs d'aquest tipus de líders, comença per fer poc funcional a la democràcia en la qual estan inserits, produint desastres econòmics, socials, polítics i roïndats morals [1] [1] com el justificar candidatures de delinqüents -que haurien de ser jutjats per violació o corrupció- o governants que arruïnen la credibilitat en aquests processos i fins a la legitimitat del triomf dels qui els van derrotar, com en el cas del senyor Donald Trump.





Exemple en diferents èpoques dels que van pervertir institucions democràtiques, ho han estat Hitler i Chávez. Després d'arribar al poder per mètodes democràtics- van usar al poble que els va triar i van acabar conduint a Alemanya i Veneçuela, a l'desastre econòmic, la marginació del context mundial i el més roí al genocidi. Aquest tipus de personatges pseudo demòcrates, menteixen sense pudor, construeixen narratives de complot, maldat dels contraris i tota una cua de discurs radicals, que porten als menys intel·ligents emocionals, a aberracions com la que recentment vam veure a la capital dels Estats Units ; doncs el que passen per alt tals dirigents és que, si la democràcia es relaxa, acaba pervertint i en el pitjor dels casos morint.





Destrossar el liberalisme, és factible amb la influència de les xarxes socials, que s'han constituït en un poder paral·lel als actors de la democràcia mateixa, els termes de funcionament gairebé no són coneguts per "el poble" als quals tots s'adhereixen a a una substitució digital de les formes bàsiques de comunicació de la qual gaudim els éssers humans. Els joves poden enganyar pares i avis, adoptant identitats falses, en Face, Instagram, Telegram o WhatsApp sense adonar-se que aquests mitjans són usats pels defraudadors, assassins, segrestadors i tota una cua de criminals, que aprofiten aquesta forma comunicativa on el que més valoren és la quantitat de seguidors que tinguin, ja que la veritable competència es guanya amb l'atenció i l'aprovació de tals entusiastes admiradors [1] [2] el llenguatge per cert sol ser sorollós i vulgar; gairebé mai reflexiu, precís o matisat. Quants polítics coneixes que en comptes d'acatar les regles i reconèixer la seva derrota a les urnes, omplen la seva emotivitat de rancor per engendrar l'odi, fomentar la polarització i justificar la seva falta de respecte a les institucions? ¿Es podrà canviar la sentència que el president 45 ha estat el pitjor a Amèrica del Nord, en un ensenyament sobre la importància de les institucions? Serà veritat que prevaldrà el seu grotesc llegat? Una organització privada com twitter pot aplicar censura? És censura impedir que es faci servir la seva propietat i espai per a delinquir?





Una consultora privada del Regne Unit [1] [3], ha investigat, quins països en el món estan exempts de polarització política que exclou gairebé qualsevol acord a mínim, entre les parts -usant com a regla general la reclamació de frau electoral freqüentment sense evidència, així com una obsessió inhumana d'eliminar al rival, enaltir la intolerància i reduir el diàleg- la qual cosa per la incitació a la violència i el caos dificulta la possibilitat d'economies estables i pròsperes, arribant a la conclusió que només 22 països tenen una democràcia plena, 54 són defectuoses, 37 tenen règims híbrids -entre democràcia i autoritarisme- i 54 més són definitivament autoritaris; destacant que a Mèxic el 2006, tenia una qualificació de 6.67 baixant per al 2019 a 6.09, mentre que els Estats Units, tot just va ser considerada com una democràcia defectuosa amb 7.96 Les legislacions oportunistes o les seves normes obtuses per perpetuar en el poder a diversos grups ¿han limitat la capacitat dels individus per resoldre el seu propi destí? ¿Que poder gaudeixen els pobles sotmesos al populisme o les democràcies defectuoses per defensar-se?





Amb un poder judicial confinat -diuen alguns que sotmés- i amb un procés electoral enmig de la pandèmia, els líders dels diversos partits, han d'estar conscients el valor dels contrapesos; d'aquí la necessitat d'impedir que, just ara, es concreti la criminal idea de desbaratar als òrgans autònoms. No només a l'INE, sinó a tots aquells que ens permeten conèixer el que realment està fent el poder en torn com el INAI, el cost d'operació, s'ha dit ja, és menor al suport d'un camp de beisbol. Evitem tots, caure en narratives tramposes, que pretenen apagar els llums d'una democràcia ja de per si defectuosa, però no per això rescatable. Serem capaços de posar límit, a l'espiral de l'odi, a la corrupció disfressada, a l'administració incompetent? Penseu en tot això abans d'acudir a les urnes.