Demana una hamburguesa al McDonald 's a domicili i rep dos talls de formatge en una caixa

Un client de McDonald 's a Anglaterra va quedar molt decebut després de cometre diversos errors amb una comanda a domicili. El client estava fent un encàrrec al restaurant de menjar ràpid per sopar i va convidar també a la núvia del seu millor amic.













Va escollir una hamburguesa que va decidir personalitzar, ja que només volia la carn i el formatge, rebutjant altres extres com les salses o els cogombres. No obstant això, al client se li va anar la mà i va acabar eliminant més elements dels que pretenia.





Quan va arribar la comanda i es va obrir la caixa, es van adonar que també havien tret l'hamburguesa i el pa de la comanda, deixant res més que dos tristos llesques de formatge fos en una caixa de cartró.





"Vaig fer clic a totes les caselles provocant que no hi hagués pa, ni hamburguesa, ni res, PERÒ vaig aconseguir posar formatge extra. Per tant, la meva comanda eren dos talls de formatge en una caixa", lamenta l'afectat.





SEGON INTENT





"Estava molt avergonyit", explica. Sense embargar, la història no acaba aquí. "Volvi a demanar una hamburguesa amb formatge de McDonald 's (a través d'UberEats que no he dit fins ara) però aquesta vegada la vaig ordenar accidentalment sense formatge i amb formatge extra al mateix temps", torna a lamentar.





"Vam passar el temps esperant el lliurament debatent si tindria formatge o no. Finalment no, així que ara la meva amiga té dues llesques de formatge fos calenta en una caixa i una hamburguesa amb només la carn i pa a l'altra". assenyala.





"Realment no hauria d'haver demanat aquesta hamburguesa", explica aquest jove anglès, que possiblement no torni a demanar a domicili en uns mesos.