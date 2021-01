Com tots ja sabem, el general de l'Aire Miguel Ángel Villarroya ha dimitit després de comunicar-ho a la ministra Margarita Robles, que li havia demanat un informe urgent després del corresponent escàndol per la vacunació del militar i d'altres generals de l'exèrcit que, sembla que s'havien saltat algun dels misteriosos protocols dels que tothom parla, però que molt pocs coneixen perquè qui hauria de haver-los explicat amb la necessària fluïdesa ha deixat que tinguessin lloc els fets fins arribar a la molt greu solució que ha finalitzat amb la dimissió irrevocable del General més prestigiós d'aquest país i també amb el cessament per part del Ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska de l'actual responsable de la Guàrdia Civil, que feia d'enllaç amb el JEMAD sense comunicar-ho prèviament a la seva col·lega Margarita Robles, demostrant amb aquesta acció que les relacions entre Defensa i Interior són molt vulnerables i per tant, difícilment explicables davant la opinió pública, sobretot perquè una frase ja s'ha fet feliç a les xarxes: "Moncloa, tenim un problema".





Miguel Ángel Villarroya / @europapress





Que dos ex jutges estrella d'aquest país mostrin en públic les seves discrepàncies, i que rumorologia madrileny posi també en el mateix sac les discrepàncies amb el soci del Govern Pablo Iglesias -l'etern pepito grillo del populisme patriòtic-, fa que la gent senti com propi el desgovern que actua com a catalitzador de la mala maror social que pateix el país que es multiplica exponencialment cada vegada que es coneixen les noves dades que aporta el COVID 19, que ja causa veritables estralls. Hem arribat a un punt en la por que la gent no comprèn ni els ritmes als quals s'està vacunant a la gent i l'escassetat de mitjans humans i econòmics que alenteixen una operació en la qual tots teníem posades les nostres esperances, ja que del món científic portem mesos sense tenir notícies de les miraculoses medicines que curin als nostres malalts amuntegats als hospitals. Al final, aquella dita catalana que "el negoci és el negoci" és el veritable lema dels grans laboratoris.





Per descomptat, aquí a Espanya, amb tant embolic polític que s'estén ara, com hem vist, al capdavant de l'Exèrcit i de la Guàrdia Civil, no guanyem per ensurts. Cal fer alguna cosa. Aquest dimarts li toca moure fitxa al President del Govern, que és qui té les prerrogatives i l'oportunitat de fer un gir de volant amb l'oportunitat que li presenta en remodelar el seu gabinet. Seran Carolina Donaries i Miquel Iceta els únics canvis en el nou Consell de Ministres? Pel que em diuen, sembla ser que sí, a causa de les eleccions catalanes i la bel·licositat dels podemites. Pel que pensem alguns serà una decisió clarament insuficient perquè en aquests casos sempre s'ha de mirar cap enrere i recordar el que pensaven els nostres avis per a aquestes situacions i aquí el "pa per avui, fam per demà" mai ha tingut més vigència.