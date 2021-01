"Estic fart"

En un context de repunt de l'epidèmia, on el nou president dels Estats Units adverteix que les coses es posaran pitjor, els països d'Europa endureixen les mesures de confinament i el president de Mèxic sembla repetir l'acte de contagi del senyor Trump , just quan la seva popularitat iniciava el declivi; un jove va expressar la seva família, la molèstia per tals restriccions, un atipament que es va sumar als dels aturats d'Amèrica Llatina, que no saben que faran per portar aliments a la seva llar o ciutadans de la ciutat de Mèxic per pagar l'impost predial i serveis com l'aigua, la llum i el gas. Quants coneix que estan farts de portar una mascareta, al temps que s'assabenta de festes clandestines en terrats i patis de persones que se suposa ja estan vacunades? Per què aquests joves festers tenen un ingrés de poc més de deu mil pesos mensuals, només per dir-telefònicament per confirmar les seves dades i dir-los la data en què li toca vacunar?





La propera setmana, l'assemblea nacional francesa iniciarà l'examen del "Projecte de Llei de consolidació del respecte als principis de la República" que entre altres coses -diuen alguns diputats, residents a l'estranger com és el cas d'Alemanya- ha de regular accions separatistes avui en voga, algunes d'elles derivades d'aspectes religiosos com els que han afectat aquesta nació per atacs islamistes -317 morts en 71 atacs des de finals dels 70- i en general tota mena de discurs extremista, com és la interpretació exagerada de la llibertat d'expressió que ha donat lloc a l'odi sobretot a les xarxes socials. ¿S'han adonat de postures radicals avançant com el salnitre en àmbits esportius, culturals i de base comunitària? D'on surten i que busquen els que neguen la igualtat jurídica entre homes i dones, condemnen l'avortament com si es tractés d'un delicte i promouen educació estatal i no familiar per als fills? Qui determina que és un discurs d'odi? ¿Estarem a Mèxic davant la resurrecció del delicte de dissolució social? ¿Seran els mitjans els futurs jutges davant d'una espiral d'aversió o rancúnia per aquell que no pensa com un?





El que sembla estar-se forjant a nivell mundial és la supremacia d'ideologies fonamentalistes qui guanyarà? i per això es busca el control de tota mena d'associacions, la "transparència" de totes les religions i l'enfortiment de grups vinculats amb el poder estatal, encara que això impliqui la fi de l'educació familiar o la desaparició d'òrgans autònoms. ¿Estava això en ment de les democràcies prèvies a la segona guerra mundial? Amb els actuals avenços de la tecnologia i davant la possibilitat de permetre i identificar una persona a qui algú desitja eliminar, conductes com la decapitació d'un professor francès de l'altre extrem de l'atlàntic, segrestos i homicidis de tot tipus a Mèxic ¿es generalitzarà el delicte de "posar en perill la vida d'algunes persones" amb presó i multa per als que això facin? En el cas que tal legislació passi a França, ¿podran tals regulacions jurídiques arribar a les víctimes o els delinqüents d'aquesta nacionalitat a l'estranger?





(Unsplash)





Joves i ciutadans de tot el món comencen a expressar el seu cansament en aquesta era, anomenada per alguns de la post-veritat i que en la pràctica quotidiana s'assembla a èpoques de foscor com la que confrontava diverses forces del catolicisme, que acusava de bruixeria a qui no s'apegaven als pensaments majoritaris i excomunicava als reticents a acceptar els dogmes de l'època. ¿Seran aquestes regressions les que mouen a grups de protestants en la unió americana en contra de l'actual president? En què s'assemblen els feixismes europeus del segle passat o els corporativismes llatinoamericans -cardenista i altres al sud de la nostra nació- a la democràcia atenea? Quants laïcismes al món van sorgir com a resultat de lluites en contra de les esglésies?





Per als que provenim d'una base social limitada -econòmica i socialment- dels anys 40 i 50 que vam aconseguir concloure carreres universitàries, adquirir mitjançant hipoteques una propietat i ser reconeguts professionalment, tolerar en silenci que se'ns persegueixi cridant-nos fifis, conservadors i fins sospitosos de delinqüència; ha arribat a la realitat de l'afartament d'aquest jove que bé pot ser fill, nebot o nét de qualsevol de nosaltres i que no mereix ser desqualificat, menyspreat o assenyalat només per aspirar a l'èxit. Quin mal fem per aconseguir un títol potser amb menció honorífica després de treballar i estudiar durant més d'una dècada? Per què hem de deixar de dormir tranquil·lament davant la possibilitat que els nostres béns siguin expropiats? ¿Quina pena han de pagar els nostres descendents a l'imposar-se'ls impostos impagables pel fet de ser els nostres hereus? El mínim que mereix qualsevol ciutadà esforçat és el reconeixement, negar-li és un acte d'injustícia per a ell i la seva família. Quin és el destí dels que per absència d'una atenció de salut adequada no només va morir sinó deixar en la inòpia a esposa i fills? Tenen dret aquestes víctimes de governs incompetents a declarés farts?





Els que segueixen com rajades de xais a mediocres disposats a esborrar òrgans autònoms que no només serveixen de contrapès als que no arriben a comprendre el que és una autèntica democràcia, sinó que ignoren que aquests òrgans són a final de comptes conquesta o triomfs ciutadans, tenim el dret d'estar fastiguejats, decebuts a la fi de la nostra vida pel poc respecte que algú amb poder té per les nostres lluites, èxits i resultats. ¿Els legisladors comprenen la gravetat d'acabar amb aquesta gran nació i les seves institucions inclosos els seus òrgans autònoms? No desitgem seguir atapeïts de mentides, propaganda de poble i ofenses que la gran majoria no mereixem. Si vostè també està fart manifestiu i actuï amb intel·ligència en la propera vegada que li toqui anar a les urnes.