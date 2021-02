On és el Draghi català?

"L'home, tal com Déu l'ha creat (ignoro per què), s'entrega amb tanta menys força com més vast és l'objecte del seu amor. El seu cor necessita particularitzar i limitar l'objecte dels seus afectes per abastar-los en una abraçada ferma i durador "





Els resultats de les últimes eleccions catalanes han corroborat l'alta fragmentació partidària del sistema polític al Principat. I han visibilitzat de nou el Sajo a parts iguals entre les opcions secessionistes i no secessionistes. Es confirma l'efecte electoral de la dicotomia social en les dimensions funcional i territorial de la societat catalana. Però la seva interpretació per a la constitució del nou Govern i el repartiment de les poltrones institucionals segueix confonent la mateixa manera a consellers àulics i ciutadans del carrer.





El dilema al voltant de agrupar preferències al voltant dels 'vells' conflictes de classe (esquerra / dreta) o 'seculars' identitaris (català / espanyol) condiciona l'agenda de les negociacions entre els partits. Es pot ser ètnicament supremacista i afavorir la igualtat de drets ciutadans ?, o és prioritari alliberar-se d'una unió superior (l'espanyola, no l'europea) per aspirar a un benestar comunitari generalitzat? Alguns partits teixeixen i desfan semblants apories polítiques. I mentrestant, a la fase prèvia de les negociacions entre els partits amb representació al Parlament, s'anteposen les incompatibilitats i els vetos mutus. És progressista repartir-se els càrrecs amb els representants de la dreta nacionalista, o potser és millor conservar l'objectiu finalista de la independència com cola simbòlic que tot ho supera i repara?





Hi hauria alguna altra fórmula en el mostrari de la política com 'art del possible'? Mirem al voltant.





El govern Draghi acaba de rebre al Parlament italià el vot d'investidura. Per a molts observadors, l'executiu encapçalat per Super Mario seria l'epítom d'un govern de coalició Frankenstein, per l'àmplia i variada representació de diferents sensibilitats polítiques. Molt es parla d'un govern de tecnòcrates liderat pel més prestigiós de tots ells al país transalpí. Cras error d'apreciació.





La majoria dels membres del consell de govern italià són representants dels principals partits amb representació parlamentària. Menys un: Fratelli d'Italia, hereva del llegat dels missini dl Moviment Social Italià, i, en última instància, del fascio mussolinià. Conviuen, per tant, membres de la suposadament secessionista Lega, fundada per Umberto Bossi, amb un altre representant de Liberi i Uguali, moviment i després partit recolzat per dinosaures comunistes com Massimo D'Alema o Pier Luigi Bersani. No falten tampoc en el nou govern Draghi membres de l'ara socialdemòcrata Partito Democràtic del germà del Commissario Montalbano (Nicola Zingaretti), o de la Força Itàlia berlusconiana amb l'incombustible Renato Brunetta. Conseqüència de l'anterior és que la investidura parlamentària de govern Draghi ha estat inapel·lable i molt majoritària.





El programa d'acció del nou govern italià és senzill d'enunciar i serà difícil de realitzar: lluitar efectivament contra la pandèmia i garantir que els fons europeus del Next Generation EU ( Refundació de la Unió Europea) arribin a Itàlia prèvia l'elaboració de programes d'actuació concreta. Com exposàvem fa uns dies en aquestes mateixes pàgines, es tracta d'agilitzar i articular eficientment polítiques d'actuació justificades plausiblement fins al detall de la 'lletra petita'. Concerneixen programes relatius a la investigació i innovació (Horitzó Europa), les transició digital (especialment en l'administració pública) i la preparació d'intervencions en salut (EU4Health). A més d'incidir en la modernització de polítiques tradicionals (cohesió i política agrícola), la lluita contra el canvi climàtic (implicant el 30% dels fons totals de la UE), o la protecció de la biodiversitat i igualtat de gènere.





El repte no és altre que sostenir el projecte europeista i preservar el nostre model social europeu amb l'Estat de Benestar com el seu pivot institucional.





En el panorama postelectoral català es formulen i valoren múltiples combinacions parlamentàries per al sosteniment del nou govern de la Generalitat. Totes elles gaudeixen del predicament dels que les proposen, però no tenen un suport transversal en totes dues dimensions funcional i territorial. I el més significatiu és que no semblen assumir el moment crític en què Catalunya i Espanya es troben en el si de la Unió Europea. Brussel·les, com ha succeït en el cas italià, podria prendre cartes en els assumptes interns d'un dels seus principals estats membres si els desencontres polítics no es redrecen i, sobretot, si la destinació dels 140.000 milions d'euros preassignats a Espanya en el repartiment del Recovery Fund es queden en el ràfec de la inconcreció i la preparació documental barroera i discrecional. Cal recordar que de l'anterior xifra, uns 72.700 milions es facilitaran a Espanya en ajudes directes i la resta en crèdits per als quals han de documentar polítiques estudiades. És una xifra equivalent a l'11,2% del PIB espanyol el 2019, al seu torn similar al percentatge de caiguda del PIB a Espanya el 2020.





Alguns centralistes 'afrancesats', en línia amb la seva reiterada incapacitat àmpliament desplegada a la nostra dramàtica història recent de l' 'ordeno i mà', pretendran que tota aquesta tasca de preparació programàtica correspongui exclusivament al govern central en un tradicional enfocament top down. Això no es concilia amb el nostre sistema de governança multinivell, com descarnadament ha demostrat la gestió de la pandèmia del COVID-19. En un país on la mimesi autonòmica ha estat un recurs d'avanç i modernització, és un malbaratament desaprofitar el lideratge de CCAA com el País Basc o Catalunya en la seva capacitat d'innovació de polítiques que permetin sostenir el desenvolupament conjunt d'Espanya i el procés d'europeïtzació .





Tornar al caïnisme retrògrad impulsat per la rauxa i la imposició no és mirar cap endavant. No ho han entès així els diversos partits italians al nostre veí país. Potser falti el 'factor humà' d'una figura política capaç d'assegurar un consens ampli. Es dirà que una solució tecnocràtica és contraproduent com a alternativa a l' 'problema Català'. Un altre gran error. Ara, més que mai, la legitimitat política se sosté en la salvaguarda el benestar dels ciutadans des de l'àmbit de les polítiques estatals i subestatals. És descoratjador pensar que no hi hagi al Principat un Draghi capaç d'escometre tan bell i necessari programa polític de futur. Jo no m'ho crec.