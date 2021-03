El 8 de març és cada dia

Portem un any en què l'anormalitat provocada pel covid ha fet canviar moltes coses en la vida de les persones, i ens estem fent nous planejaments i creant noves fórmules per adaptar-nos a aquests nous temps. La salut en el més ampli concepte hauria de ser la prioritat de la ciutadania, sense ella, la resta de coses passen a un segon pla.













Al llarg d'aquest any pandèmic, s'han deixat de fer entre moltes altres coses, fires, festes tradicionalesmuy arrelades com les Falles, la Fira d'Abril, la Setmana Santa. Així com concerts, assistir a actes esportius i una llarga llista més. No ens ha agradat, però segons les autoritats aquestes mesures eren i algunes segueixen sent necessàries per frenar el virus. Ens agradi o no, la immensa majoria ha acceptat les restriccions. Una minoria no.





Ara, amb motiu del 8 de març, s'ha generat una polèmica per les convocatòries de manifestacions amb motiu del Dia de la Dona -ja li han tret treballadora- que no volen que es duguin a terme pels riscos de contagis que poden produir-se. També en aquest tema s'han produït discrepàncies en els dos partits que conformen el govern.





Mentre els socialistes criden a la prudència i no són partidaris de les concentracionsŠ es recorden de les conseqüències de l'any passat durant les manifestacions de l'8M- la ministra d'Unides Podem, Irene Montero defensa la seva convocatòria. És una manera de marcar territori tenint en compte que és la ministra d'Igualtat, i podem afegir la ministra de la divisió. Des que ocupa aquesta responsabilitat i no per mèrits propis, s'ha produït una gran bretxa en el moviment feminista. Irene Montero ha tingut el privilegi de dividir a l'esquerra feminista perquè es creu l'autora de el moviment feminista.





Si s'han suprimit tantes coses per què no es pot fer el mateix amb les manifestacions d'alt risc i buscar altres fórmules? .Perquè del que es tracta és de fer-li un pols als seus companys de govern, perdó a les seves companyes i especialment a Carmen Calvo.





Que la lluita pels drets de les dones cal, ningú ho posa en dubte, perquè, sense anar més lluny, la pandèmia ha enviat a casa a 2,5 milions de dones, que són quatre vegades més que homes. Que la majoria de dones que estan teletreballant a casa s'han d'ocupar també dels fills- fins fa poc per estar les escoles tancats- la casa, i la família és una realitat. Que les dones han estat majoritàries en els treballs d'infermeres, neteja i residències, tres sectors que tenen nom de dona és evident. Aquí han estat treballant més hores que un rellotge. La situació així ho demandava i ho han fet pel seu sentit de la responsabilitat.





La lluita per la igualtat no és només d'un dia, és el dia a dia, l'anar guanyant terreny a base d'esforç i no rendir-se. No hauria de ser així, però per a la dona el cost és més gran i hem de demostrar més coses que els homes. Però no cal oblidar tampoc que el feminisme no és una teoria, és una pràctica de les dones, és exemple, i és solidaritat entre dones, independentment del seu estatus, social o el lloc que ocupin. Això s'oblida massa sovint, perquè algunes practiquen allò que denuncien.





Feminisme no és que Irene Montero contracti una dona de seguretat- que pagava el seu partit- i que la faci servir també per comprar bolquers i quan l'acomiada i ella la denúncia hagi de pagar per no anar a judici amb el consegüent cost polític. Feminista no és aprofitar-se del seu càrrec de Ministra, portar-se a la seva filla al seu treball, a l'ministeri, cosa que no poden fer la resta de dones, però ella és tan solidària que el practica a la vista de tots mentre el seu marit el vicepresident no fa res d'això. Feminista no és aquella que aprofita una habitació d'el Ministeri com a sala de jocs per als seus fills i que un càrrec de confiança - molt bé pagado- i que ella ha nomenat, li faci de mainadera, mentre la resta de dones no poden fer-ho i han de buscar-se la vida per conciliar la seva vida familiar i laboral. El feminisme és exemple i solidaritat, no teoria i aprofitament de l'càrrec, perquè la resta de dones que diu defensar, no pot fer el mateix i els agradaria fer-ho. Això no és igualtat sinó que té un altre nom.





El feminisme també és igualtat entre dones. El feminisme no és només cosa de dones, és cosa d'homes també, és inclusiu.





A les dones i també als homes ens queden molts 8 de març pel davant, no cal manifestar-se aquest dia, quan la salut està en joc. Tots els dies són 8 de març i el feminisme fa molts anys que està format per dones que si van ser solidàries.