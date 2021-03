Vacuneu ja a les nostres dones

Com avui és 8 de març i atès que el Govern de la nació segueix desviant l'atenció sobre el que realment interessa, muntant bronques per les màscares o els desplaçaments perimetrals, fins i tot entre ells mateixos i fins amb l'Església. A mi m'agradaria celebrar la data amb una petició històrica: Vull que, per una vegada en aquest país, les nostres mares, germanes, cosines, veïnes i amigues, en definitiva totes les dones tinguessin, a casa nostra preferència en la vacunació contra el coronavirus . Tant me fa que sigui il·legal. Desitjo saber que, al menys, d'aquesta manera, més de la meitat de la població estaria immunitzada contra el coronavirus, precisament, pel que es veu la que pateix una situació de risc més evident, .Perquè la veritat, al ritme que anem, això de les vacunes per ordre alfabètic no va finalitzar fins al 2022 o desembre del 2023.













Vives i treballes a la Unió Europea, i per descomptat pagues els teus impostos a ella: tots. O sigui, l'IVA, l'IRPF, els impostos autonòmics, els municipals etc. etc., però quan es tracta de complir amb els ciutadans i ciutadanes, en aquest país les vacunes no apareixen. Poso un exemple de proximitat. La meva única néta que avui fa precisament els seus primers 16 anys va a un col·legi anglès que ens costa una senyora pasta, lloc de privilegi on els seus professores i professors anglesos d'origen, però amb residència en Andorra, acaben de rebre els seus vacunes angleses, se les mana el seu govern, el mateix que ha abandonat la Comunitat Europea .Les alumnes i els alumnes no, ja que a elles i ells els correspon posar-a la Seguretat social catalana, versus espanyola, versus europea. Per què aquesta discriminació en el seu propi país? ¿No recull aquesta empresa anglesa seus beneficis al país de l'oli d'oliva? ¿I els gibraltarenys, no han estat ja vacunats, mentre els seus veïns del Camp de Gibraltar més andalusos que la Giralda, segueixen esperant per aquestes mateixes vacunes? ..





Per això, al menys, li demano als inútils dels nostres governs central, autonòmics i municipals que facin com Israel, que es barallin amb qui calgui, especialment amb les farmacèutiques com ja ha fet Itàlia, perquè al menys, avui en una data tan assenyalada, arribin les vacunes perquè totes les dones ens alegrin la vista iniciant seriosament la vacunació preferent de milers d'elles, sense excuses, sense demores i sense parauletes de l'Infant Jesús. Anem, ... com les Infantes però sense haver de viatjar a Abu Dhabi.





Sánchez, Aragonès, alcalde Carlitos menys mentides i més vacunes