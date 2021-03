Un multimilionari japonès busca 8 voluntaris per al vol de SpaceX al voltant de la lluna del 2023

Sembla el guió d'una pel·lícula de Hollywood però així és, un multimilionari japonès està buscant vuit voluntaris per volar a la Lluna amb ell en una missió de l'empresa Space X que es vol realitzar, si tot va bé, l'any 2023.





Serà un viatge amb totes les despeses pagades de tres dies per arribar a la lluna, girar darrere d'ella, i tres dies per tornar, juntament amb el multimilionari Yusaku Maezawa.





Les sol·licituds es poden presentar fins al 14 de març i les avaluacions inicials començaran poc després. Les entrevistes finals i les revisions mèdiques estan programats per competir a finals de maig amb els candidats seleccionats.









La missió de volar al voltant de la lluna i tornar, es denomina DearMoon, està programada per 2023 en una nau espacial SpaceX. Tot i que la nau espacial encara es troba en les primeres etapes de prova, es confia que estarà a punt en dos anys.





El vol a la lluna i els vols comercials del drac per a la NASA serviran com esglaons per a l'objectiu final de SpaceX, la construcció d'una colònia sostenible a Mart... El més real actualment és la missió Artemisa, una missió de la NASA per tornar a la Lluna en la dècada dels 20.





La missió Artemisa (deessa grega associada a la Lluna) és molt ambiciosa, així com cara, gairebé 8.000 milions de dolares a l'any d'augment de pressupost per a la NASA, però l'objectiu és espectacular, la tornada de l'ésser humà a la Lluna i tal vegada la primera dona astronauta en trepitjar-la, una base permanent en el nostre satèl·lit per des d'allà assolir en un futur Mart i estudiar encara millor el nostre satèl·lit natural. Ha de ser aprovada pel congrés dels EUA amb el que caldrà esperar, encara que tot apunta que en la dècada dels 20 s'arribarà a la Lluna, caldrà dissenyar noves naus per portar astronautes, així com nous vestits i equipació, el repte per descomptat és molt il·lusionant.





L'última missió humana a la Lluna es va produir fa moltíssims anys, concretament el 7 de desembre de 1972 i la va realitzar la missió Apol·lo 17. Des d'aquest dia l'ésser humà no ha tornat a trepitjar la Lluna, sí que ho han fet robots de diverses agències espacials, com ara la Xina.





Els astronautes d'aquesta última missió van ser: Eugene Cernan, Harrison Schmitt i Ronald Evans. Evans es va quedar en òrbita, mentre que Cernan i Harrison alunizaban al Mare Serenitatis. Va ser una missió molt fructífera, ja que en 87 h de missió dels astronautes van arribar a allunyar-6.5 km del punt d'allunatge i van recollir 670 kg de material, també van realitzar mesuraments gravimètriques, sismològiques, tèrmiques i elèctriques de la microatmósfera lunar. Fins i tot van realitzar diversos experiments. Com a nota curiosa dir que a l'allunar el mòdul en la Lluna es va produir un sisme amb una força enorme, concretament amb una energia equivalent a 700kg de TNT.





Sí esteu interessats des d'aquí podeu apuntar-vos:

https://dearmoon.earth/