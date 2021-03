Catalunya necessita posar-li una espelma a Santa Rita

Catalunya està immersa en una greu crisi social i econòmica, a més de la sanitària. Ara més que mai cal centrar per tirar endavant. Per a això es necessita el seny de govern, de què està en funcions i de què vingui. Els sectarismes i les polítiques d'interessos partidistes s'han de deixar a un costat. Si no és així, Catalunya està condemnada a no aixecar el cap.













Fa uns dies, aprofitant el 70 aniversari de SEAT, el Rei Felip VI, el president de Govern, Pedro Sánchez i la ministra Reis Maroto es van desplaçar a les instal·lacions de l'empresa automobilística, on van ser rebuts pels més alts executius de l'empresa alemanya . Un cop més, el govern de Catalunya no era present. Una acció que ha aixecat dures crítiques dels sectors econòmics polítics i sindicals que han vist en l'acció un abandó de responsabilitats. El gest desafortunat i incompressible tampoc ha agradat a la cúpula de SEAT, els màxims representants del grup s'havien vingut a Catalunya per estar presents a l'acte. Cal recordar que el grup Volkswagen és el major inversor de la indústria automobilística a Europa i que a més ha estat aquí mantenint els llocs de treball i apostant per Catalunya. És normal que un govern actuï d'aquesta manera? Sí, perquè al llarg d'aquests anys, han realitzat aquest tipus d'accions partidistes, i d'una gravetat extrema.





Davant les crítiques rebudes el govern català ha buscat una mala excusa per justificar l'injustificable, sense ser conscients que representen a tota la ciutadania i, a més, li entra al sou - ben pagats, per cert-- estar present en aquest tipus de esdeveniments, els agradi o no. Si no ho volen fer, que es vagin a casa seva, que muntin un xiringuito, el paguin de la seva butxaca i ningú dirà res. Deia Confuci que "governar significa rectificar" i durant tots aquests llargs anys no s'ha governat, ni de bon tros s'ha rectificat.





Si amb tot el que està succeint i vist que el nou govern, per la seva composició, seguirà cometent els mateixos errors, la pregunta és ¿Va a aguantar Catalunya quatre anys més el despropòsit i la ruïna? Sincerament, genera seriosos dubtes Algú entén que els antisistema puguin estar en el govern o presidint el Parlament de Catalunya com pretenen per perquè Aragonès sigui president de la Generalitat? És de bogeria que això pugui succeir. Els cupaires són coherents, perquè si entren en el sistema, és la millor manera de carregar-se'l. Així de senzill. El lamentable és que l'hi permetin. Es anteposa, un cop més, els interessos partidistes per sobre dels generals. Això succeeix en una societat, "avançada" com alguns prediquen. El que demostra una vegada més que l'home és l'únic animal que ensopega sempre en la mateixa pedra, sense que hagi après la lliçó.





Així que, aneu 2021 que ens espera: La CUP amb comandament en plaça, Laporta sent president del Barça i el covid sobre dels nostres caps. Per als més optimistes, l'espectacle està servit. Però igual amb tant sobresalt els cors no aguanten i les urgències es col·lapsen. Catalunya necessita tranquil·litat, sentit comú i un govern que doni estabilitat ¿Ho veurem? Posem-una espelma a Santa Rita de Càssia, patrona dels impossibles, que potser tenim sort i es recupera el seny perdut.