Xina comunista i opi capitalista

You say you'll change the constitution (...)

But if you go Carrying pictures of Chairman Mao

You is not going to make it with anyone anyhow

(Dius que canviaràs la Constitució,

però si portes retrats de l'President Mao,

no ho vas a aconseguir amb ningú de cap manera)

(Lennon & McCartney, Revolution, 1968)





La revolució sí es va fer a la Xina. Amb el suport inicial i decidit de Stalin, i després d'una guerra civil contra els nacionalistes del Kuomintang de Chiang Kai-sek, l'exèrcit comunista liderat per Mao Zedong es va fer el 1949 amb el control de país. Des de llavors el gran país asiàtic és una república popular comunista.





Enrere van quedar nombroses pugnes pel poder, que es reflecteixen en el molt recomanable llibre biogràfic " Les germanes Soon " (Jung Chang). De joves, les tres germanes van ser enviades per a la seva educació cristiana als EUA gràcies als avantatjosos recursos de la rica família Soon. Les tres germanes van tenir relacions amb el poder polític i elles mateixes el van exercir. Ei-ling es va casar amb HH Kung l'home més ric de la Xina.





Ching-Ling, la germana mitjana, va contreure matrimoni amb Sun Yat-se, el qual va impulsar la revolució republicana que va enderrocar el 1911 a l'Emperador. Mai-ling, la germana menor, va fer el mateix amb Chiang Kai-sek, després de la mort de Sun en 1925. Durant 1928 hi va haver un govern nacionalista que va lluitar contra els japonesos invasors, primer a Manxúria el 1931 i des de 1937 a 1945 en bona part del territori xinès. Els nacionalistes van combatre a la banda dels comunistes de Mao. Però aquests van acabar enfrontant-se al govern nacionalista pel control de país.





Derrotats, Chiang Kai-sek i els seus seguidors es van retirar a l'illa de Taiwan el 1949. Des de llavors, Ching-Ling, la mitjana 'Germana Roja' que havia ajudat plenament als comunistes, va esdevenir Vicepresidenta de Mao. Va morir el 1981 als 88 anys d'edat. Dies abans li havia estat concedit el títol de Presidenta honorària de la República Popular de la Xina.





Valgui l'anterior excursus biogràfic sobre el paper de les germanes Soon per il·lustrar el poder de les dones instruïdes, ara que s'acaba de celebrar el Dia Internacional de la Dona.





Avui dia la Xina és una superpotència que pugna per incrementar el seu poder polític global sota el lideratge de Xi Jinping. S'ha celebrat fa uns dies el Congrés Nacional Popular (màxim òrgan polític-legislatiu de el Partit Comunista Xinès, PCX). Aquest any es pronostica un creixement de l'economia de l' 6% de l'PIB , dígit inimaginable per als seus competidors mundials en els temps que corren.





Segons exposa Branko Milanovic en el seu últim assaig , no hi ha alternativa al capitalisme. El mateix economista serbo-americana qualifica la seva asseveració identificant dos models aparentment distanciats: el capitalisme clàssic de les democràcies d'Europa, Amèrica de Nord, Índia i Japó durant els últims dos-cents anys, i d'altra banda el que predomina en països dictatorials o autoritaris com Xina, Rússia, Singapur o Vietnam.





Certament quan un viatja inadvertit en un cotxe SUV per la embullada xarxa de tràfic a Xangai, no sabria distingir si està en el Beltway circumdant de Washington DC o el Périphérique parisenc. És a dir, els béns de consum capitalista sí que són universals amb la creixent globalització, siguin elaborats pel 'capitalisme liberal meritocràtic' (Occident) o el 'polític' (Orient).





L'èxit de creixement econòmic xinès a les últimes dècades d'hegemonia comunista és aclaparadora. Els think-tanks i gabinets d'experts, finançats pel capital plutocràtic anglo-nord-americà, qüestionen els avanços de l'capitalisme estatalista xinès insistint que el genuí sistema capitalista ha de comportar necessàriament les llibertats polítiques, inexistents al gran país asiàtic. O sigui que el xinès no seria autèntic capitalisme. Seria com barrejar epistemològicament "les xurres amb les merines". El additament conceptual de 'polític' el condiciona en la seva essència.





Sí semblaria validar-lo, en canvi, l'existència a les arques de la hisenda xinesa de vasts capitals de deute nord-americà. Cal recordar que el 2020 el muntant total del deute nord-americà arribava als 27 trilions de dòlars. D'aquesta última quantitat, la Xina posseïa gairebé el 15% de l'total de bons i obligacions emesos pel Tresor dels EUA. Alguns analistes financers opinen que, a mitjà-llarg termini, la Xina pretén que la seva moneda (iuan) reemplaci el dòlar com moneda global . Una cosa poc capitalista a ulls dels que neguen l'evidència de les finances xineses.





El capitalisme polític asiàtic no es recolzaria en el trampolí d'acumulació habilitat des de la meritocràcia, facilitadora de l'ascens social d'una engrandida classe mitjana en els països occidentals. Per la seva banda, el neofeudalismo expansiu dels nous Senyors feudals Tecnològics (SeFTec) en les democràcies robotitzades , i especialment la nord-americana, posa límit a les assumpcions de la pròpia meritocràcia. Com bé assenyala Pau Marí Klose analitzant els plantejaments de Michael Sandel , és un sofisma asseverar que el sistema meritocràtic occidental aspiri a substituir l'aristocràcia del 'naixement i de la riquesa' per una aristocràcia de l' 'talent' (reclutada majorment en el gran estrat mesocràtic de la societat). En realitat, només en aquells Estats d'el Benestar que proveeixen una base sòlida de partida i d'igualtat d'oportunitats als ciutadans des dels seus anys més mossos poden -com ho han fet-- afavorir una meritocràcia funcional dels millors.





A la Xina això es patrocina prosperant en els òrgans de decisió i cooptació de l'PCX, però els consumidors amb crèdit en els dos sistemes capitalistes segueixen comprant els seus cotxes SUV. A propòsit, aplaudim la decisió xinesa de promoure l'ús de l'cotxe elèctric. El gegant asiàtic ven més vehicle nets que la resta de l'món i assumeix l'objectiu que el 2035 la meitat de les matriculacions siguin d'aquest tipus. Per ser el país que més contamina al món, es tracta d'una encomiable política industrial ... capitalista.





Malgrat els seus èxits econòmics, el model xinès no és exportable a Europa llevat que ho fos per imposició de la força militar en un improbable desencontre futur. És impossible que els europeus renunciessin al seu model social europeu assumint la desaparició de l'oposició democràtica interna, com succeeix amb el cas de Hong-Kong. Les llibertats a l'excolònia britànica confronten un futur poc esperançador. S'imposarà la llei del més fort, com ja va succeir en les infames guerres de l'opi auspiciades per l'imperialisme europeu de segle XIX.





Llavors els britànics en una primera guerra (1839-1842) i en una segona, a la qual es va sumar França (1856-1860), van humiliar als xinesos amb l'establiment de settlements o ports francs sota el seu control que induïen el rendible consum de opi, que va créixer exponencialment. Poc importava a el capitalisme imperialista si es danyaven irremissiblement les vides dels cultivadors de la rosella explotats a l'Índia per les autoritats britàniques, i la dels milions de consumidors xinesos. Alguns observadors establim en les seves conseqüències un paral·lelisme entre l'opi cascall de la morfina i el liberal mercantilitzador del 'miratge de la riquesa'.