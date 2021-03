A més del queda't a casa, fa servir el cobreix-boques, guarda la sana distància, una frase picada durant el 2020, va ser el "preparar-nos per la nova normalitat" Què hem entès cadascú per aquesta mena de promesa o potser advertència? Mentre aquest temps arriba, hem estat testimonis de com cada dia augmenten els morts, no només resultat de la pandèmia, sinó dels homicidis violents que ressalten si són qualificats com a feminicidis o poden perdre en la llista de desapercebuts si els morts són joves, adolescents o adults, sobretot pobres. La fúria feminista, els accidents, els incendis, les lluites entre civils i policies, fustiguen el ciutadà confinat, que potser rep infinitat de vegades les mateixes imatges i comentaris pel mitjà que sigui: telèfon, ràdio, televisió ¿Es tracta d'acostumar-se a la destrucció de béns materials i agrair que no hi hagi pèrdues humanes? ¿La idea és recobrir a la població d'una capa d'insensibilitat si les xifres de difunts o de malalts amb seqüeles sumen milions? Ens tranquil·litza saber que hi ha més decessos en un altre país?





Coronavirus - EP





Quan ens "avisen" d'un famós finat la primera pegunta és Per covid? I després de la por i el esglaiament sembla arribar a un cert recés de tranquil·litat si la resposta és noooo! tenia càncer a la columna, li va donar un vessament, estava diabètica i així veiem amb merescuda resignació el final de les Iselas, els Cepillines, els Castro i fins polítics aspirants a un lloc o rebutjats per la gestió que està per acabar. Mentre no es tracti de covid, sembla una mica més suportable. Te'n recordes de -ve el nom d'un condeixeble o un col·lega professional- doncs ja se'ns va anar? I la pregunta permanent segueix sent Per covid?





Tot esperant la nova normalitat, el rebut de llum arriba a el triple, el gas assortiment des de fa 40 anys per la seva empresa de confiança, ha de deixar-lo sol la quarta part del tanc perquè no li arriba, les empreses competidores li fan descompte; però vostè té por que li exploti la pipa a la porta de casa i prefereix no acudir a les instàncies de reclamació no sigui que li vagi tan malament com als advocats o els jutges, obsessionats en complir amb la Constitució i les lleis vigents Serà que la niciesa pròpia ens impedeix endinsar-nos en les altres dades? Què tal si el problema és que no ens hem actualitzat en els sistemes jurídics dictats per algú que menysprea el dret, però imposa la seva justícia personal? Algú ha comentat les conseqüències destructives de l'únic que dóna equilibri a la convivència social, és a dir la norma dissenyada en el context històric i amb la participació de tots?





Amb preocupació centenars de propietaris de classe mitjana es queixen que els han amenaçat amb expropiar les seves cases adquirides amb hipoteca pagada amb molts anys de treball; l'extinció de domini no és perquè hagin comès algun delicte, simplement la falta d'ingressos des del 2019, els ha impedit liquidar el predial com ho feien sempre: anual i amb els descomptes que ara els beneficien per la seva edat. I ja que parlem de gent que va treballar per quan almenys 6 dècades molts es pregunten per què jinetean meus 1200 pesos mensuals, que no és un regal de ningú sinó un dret plasmat en les lleis des de l'inici de segle XXI? Amb petites diferències de matís, això igual passa a Espanya, França, Dinamarca i gairebé una desena de països, que van decidir no fer cas, la propaganda d'una marca de vacunes, després de l'aplicació diverses persones han mort. ¿A Mèxic estem en llibertat de rebutjar vacunes les conseqüències són fatals? Podem fer això si les injeccions d'immunització, ens han estat lliurades per haver-nos compromès a cobrir la tercera etapa de les investigacions? Per què no hi ha claredat en la suma del que suposadament pagat per compra d'aquests vacunes? Molt interessant el investigat per diversos analistes -Eduardo Madina per exemple a Espanya-, sobre l'impacte anímic, derivat de la pandèmia. ¿Quin factor és el que ha impulsat l'alça en els intents de suïcidi, l'ansietat o la por a la mort? ¿Les reaccions violentes -de les dones o dels civils en general- s'exacerben com a resultat de les mentides o d'agressions passades no resoltes? Aquest tipus de venjança individual o col·lectiva, disminueix la força de l'empoderat al govern? Serà una campanya per augmentar els seguidors de la Santa mort? Crits i destrucció ¿són eina eficaç per a la justícia o simplement un sentiment de revenja on urgeix qualsevol tipus de revenja?





En tots els països han augmentat els quadres de depressió i ansietat, tant en personal de la salut com en la població general. Tot i que els joves es suposen no són el major risc -estudi canadenc- la depressió en ells es manifesta amb por a morir o emmalaltir, afartament del confinament, alt índex de contagis, defuncions d'amics, pèrdua d'ocupació, dificultats econòmiques -sobretot les que impedeixen el benefici d'una beca- i en general la incertesa dels que els passarà en el futur. A l'igual que en països llunyans o de continent hem d'afrontar la tristesa combinada amb el coratge produït per les amenaces d'aplicar impostos no vàlids [1] [1], els abusos derivats de l'extorsió per obtenir una cita al SAT, la fredor amb la qual els bancs augmenten els deutes derivats de crèdits a el consum, la incomprensió del camí pres per algunes dones grans, que en la seva solitud ofereixen allotjament d'una de les seves recambres, per tenir companyia i algun ingrés per menjar. Fa 4 dècades vam aprendre d'Espanya, que els professionistes podien sortir endavant si s'empraven com taxistes o xofers amb servei al turisme ¿serà aquesta la nostra opció? Avui reprenen aquest camí, emprenedors que tenien una fleca, la recaudería o els petits restaurants ¿Si el seu no és la conducció d'un acte prefereix competència al ambulantaje, amb la mesura d ' "ampliar terrasses", com diuen a València?