Els viatgers espanyols hauran d'acreditar una prova negativa en arribar a Balears

Balears exigirà a partir d'aquest dijous, 18 de març, proves negatives de coronavirus als viatgers que arribin de qualsevol regió d'Espanya independentment de la incidència acumulada en 14 dies per 100.000 habitants que tingui aquest territori.





Segons ha informat la Conselleria de Salut, aquest enduriment de les restriccions es mantindrà fins al 11 d'abril i, per tant, s'estendrà durant el període que integra el pont de Sant Josep i les vacances de Setmana Santa.





Fins ara, es demanava la prova als passatgers, tant per via aèria com marítima, de les regions amb una IA14 superior als 100 casos per 100.000 habitants.





Cal recordar que, també Sanitat Exterior ha anunciat que reforçarà els controls de la COVID-19 que es realitzen des de l'inici de la pandèmia als viatgers que arriben a les Illes des de l'estranger i que s'efectuarà la doble verificació a tot el passatge de els vols procedents de països classificats com de risc que aterrin en algun dels tres aeroports de l'arxipèlag. Actualment, aquesta mesura afecta la majoria dels països de la Unió Europea.





D'acord amb la Conselleria, l'objectiu d'aquest enduriment dels controls és preservar la situació actual, amb el compromís de minorar més la transmissió del coronavirus a les Illes, per tal de protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, prevenir i contenir els contagis i mitigar l'impacte de la pandèmia.





PCR NEGATIVA EN ORIGEN O TEST D'ANTÍGENS EN ARRIBAR

Tots els passatgers que arribin per via aèria o marítima a la comunitat han de presentar una prova PCR negativa, feta en origen 72 hores abans de viatjar, o fer-se una d'antígens a la seva arribada (sempre que la motivació del seu viatge respongui a una de les causes contemplades com justificades).





Tots els viatgers han d'omplir un formulari de control sanitari que hauran de presentar al punt d'entrada a l'arxipèlag. El formulari està disponible al web www.ibsalut.es/viatjar-a-balears i, un cop omplert, generarà un codi QR, que es presentarà en el control sanitari. Aquest formulari inclou les dades del passatger, la informació sanitària i el motiu de el viatge.





La normativa distingeix tres grups de passatgers: passatgers amb motiu no justificat, visitants que arriben a Balears per un motiu justificat i residents. Els passatgers amb motiu no justificat que no presentin una prova PCR o TMA negativa en el control sanitari s'exposen a una multa de fins a 3.000 euros i, a més, hauran de fer-se un test d'antígens a l'aeroport.





Pel que fa als passatgers que arriben amb un motiu justificat, hauran d'omplir el formulari de control sanitari explicant els motius del viatge i presentar una PCR amb resultat negatiu feta a les 72 hores prèvies a la seva arribada, una cita per fer-se la prova a l'arribada a la Covid Express o sotmetre a una prova d'antígens a l'aeroport o el port. Si no ho fan així, s'han de sotmetre a una quarantena de 10 dies.





En el cas dels residents, les condicions de viatge són les marcades per a passatgers amb motiu justificat, però se'ls facilitarà fer-se la prova PCR o TMA en origen de manera gratuïta. El cost de la prova l'assumirà el Govern, que ha arribat a acords amb 220 laboratoris repartits en 17 comunitats autònomes.





No hauran de realitzar la prova els residents que hagin sortit de les Illes 72 hores abans de la seva tornada, els transportistes de mercaderies i les tripulacions de vaixells i avions, ni els viatgers relacionats amb competicions esportives federades. Tampoc els nens menors de sis anys.





ARMENGOL RECALCA QUE SERAN ESTRICTES AMB LA MOBILITAT

En declaracions als mitjans, la presidenta de la Generalitat, Francina Armengol, ha explicat que aquesta mesura implica que seran "molt estrictes amb la mobilitat perquè és absolutament necessari que la desescalada sigui lenta".





Armengol ha incidit en la importància de mantenir els "bons nivells" d'incidència acumulada que presenta actualment Balears "gràcies a el compromís dels ciutadans". La presidenta ha explicat que encara que totes les comunitats estaran perimetradas, "sempre hi ha grups de gent que es mouen", especialment dins d'una època "delicada" com Setmana Santa.





Pel que fa als controls de Sanitat Exterior, Armengol ha recordat la doble verificació que es farà als passatgers internacionals, de manera que ha volgut transmetre "tranquil·litat" perquè els viatgers que entrin ho faran amb una prova negativa feta en un marge de 72 hores.





D'altra banda, pel que fa a l'anomenat passaport de vacunació, Armengol ha reiterat que estan treballant amb el Govern en la seva implantació i que "no hi ha una data fixada", i ha recordat que Balears planteja també altres mesures de mobilitat com els corredors turístics assegurances.