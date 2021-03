Bolívia. Jerarquia catòlica nega l'existència del Cop d'Estat per alliberar-se de la culpa

Amb sorpresa i vergonya veig, un cop més, que la jerarquia catòlica boliviana, davant l'inici de la investigació judicial contra els responsables del Cop d'Estat i de les massacres posteriors al novembre 2019, es va pronunciar enèrgic acusant / recriminant als operadors de la justícia, i exigint la llibertat de l'ex governant de facte detinguda. Encara que en el calvari de les massacres de Senkata i Huayllani no hi va haver bisbe algun que recriminés als botxins cristians.





Sobre i per què neguen l'existència del Cop d'Estat a Bolívia?





Només quants se senten culpables amb les massacres, o commocionats per l'impacte de les detencions judicials contra actors del Cop d'Estat, pot negar a hores d'ara l'existència de la violenta ruptura de l'ordre constitucional a Bolívia ocorreguda al novembre del 2019.





La jerarquia catòlica boliviana va ser un dels artífexs i legitimadores de l'Cop d'Estat perquè els bisbes en reunió amb polítics opositors al govern de Morales, i amb ambaixadors d'altres països, van decidir fins i tot qui seria la successora de facte de la butaca presidencial. Les evidències periodístiques i confessions de part sobre això són abundants.





Els bisbes catòlics senten culpa i por. Saben que si jutgen i empresonen als executors del Cop i de les massacres, també s'haurà d'investigar i castigar els "autors intel·lectuals i espirituals". Heus aquí la raó del per què intenten ofegar la veritat sobre el Cop d'Estat i de les massacres en nom de Déu.





Jeanine Áñez (EP)





Per què la jerarquia catòlica boliviana va apostar per al Cop d'Estat?





Els que van defenestrar violentament el govern constitucional d'Evo Morales, el 2019, ho van fer encoratjats i legitimats per la Bíblia, la creu, el rosari, oracions, etc.





Bíblia en mà, i en nom de Déu, la usurpadora decretar immunitat per militars que massacraven indígenes i camperols descontents. Els bisbes, davant d'aquesta hecatombe infernal, amb rètol cristià, van guardar silenci d'ultratomba. Per què?





En el fons, la jerarquia catòlica, ha confiat que el Cop d'Estat restauraria l'enyorat ordre polític de la República catòlica. Van confiar que amb el retorn a la República es restaurarien seus privilegis disminuïts durant els 14 anys de govern del MAS. Però, la "dictadura catòlica" encapçalada per la "predilecta" dels bisbes va ser un desastre total. Al grau que, ara, fins a "els intocables" senten l'alè de la justícia que els bufa en els seus clatells.





Què passa i passarà amb l'Església Catòlica a Bolívia?





L'actitud desesperada, i fins irracional, de la jerarquia catòlica evidència el seu sentiment de culpa. Saben que van colpejar una vegada més al poble en nom de Déu, i que aquest poble creient tornar per les urnes al poder per fer justícia amb els seus botxins.





En aquest moment, com mai abans, hi ha un repudi obert contra la jerarquia catòlica que va promoure i va apanyar les massacres i humiliacions als pobles de Bolívia. Aquest repudi s'ho estan guanyant a pols els bisbes. Especialment per atacar als administradors de justícia que tardanament comencen a investigar els culpables.





Davant el menyspreu de la dignitat i de la vida de les i els bolivians per part de la jerarquia catòlica boliviana l'Estat Plurinacional està en l'obligació de revisar els continguts del Concordat que va signar amb el Vaticà. S'ha de suprimir tots els privilegis que l'Estat bolivià concedeix a l'Església Catòlica amb els impostos de poble.





L'autèntica espiritualitat irremeiablement ens porta a exercir la nostra vocació profètica, no únicament desobeint l'orientació o prèdiques tortes de la jerarquia catòlica, sinó denunciant per ser còmplices i coresponsables del Cop d'Estat i de les massacres contra els nostres germans i germanes indefenses. És urgent una Església dòcil al dolor dels pobles soferts. És imperdonable que per un plat de llenties la jerarquia catòlica boliviana vengui a tota una Església local a les hienes de l'infern.