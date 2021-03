Carles Puigdemont humilia per segona vegada a Pere Aragonès

Deia Confuci que "la vida és molt simple, però insistim en fer-la complicada", podríem afegir que es complica més encara quan hi ha per mitjà interessos particulars camuflats de patriotisme i embolicats en una bandera que ajuda més a escenificar per enganyar als seus votants. Puigdemont, com havia anunciat el seu partit JXCat, se l'ha tornat a fer a Pere Aragonès a l'humiliar en la segona votació que ha resultat fallida.





Carles Puigdemont en un míting





El que ha passat en el matí d'aquest dimarts és una nova volta de rosca a Aragonès del fugit, ara que els republicans han accedit a empassar-se el gripau del protagonisme del Consell per la República, el xiringuito de Puigdemont per seguir manejant els fils de la Generalitat i fins al propi Parlament, amb permís de la CUP i els partits constitucionalistes. Doncs resulta que ara vol més, no es conforma amb haver-li guanyat el pols.





JXCat vol humiliar també als antistema al demanar indirectament que els republicans trenquin l'acord amb ells. Se senten ferits pel fet que el partit d'Aragonés hagi arribat a un acord abans amb la CUP que amb ells. Se senten forts, imprescindibles perquè Aragonès surti investit president. Per això fins al final, diuen que Sant Jordi, seguiran forçant per aconseguir els seus objectius. Veient l'actuació d'avui, les seves peticions aniran en augment, ho veurem.





El candidat republicà està fent el ridícul i segueix cedint a les peticions de JXCat. Sap que la situació del país no pot suportar posar de noves les urnes, però tampoc es pot permetre aguantar que Catalunya segueixi en una deriva encara més gran de declivi per la falta d'un govern que governi i que deixi per a millor ocasió els mantres de tots aquests anys .





El nou govern ha de governar per a tota la ciutadania, no només per als que l'han votat, com han vingut fent fins ara. Catalunya ha perdut aquesta capacitat d'atreure empreses, crear ocupació, il·lusionar, aconseguir inversions i tornar a ser un dels motors d'Espanya, un país atractiu i segur per als milions de turistes que han triat aquesta zona per als seus viatges.





La decadència s'ha instal·lat a Catalunya i l'espectacle ofert al Parlament, començant per la presidenta, que és la primera que ho fa. No ajuda gens per tornar la credibilitat, la confiança i la il·lusió no només a la ciutadania, sinó a aquells que miren des de lluny amb l'esperança que alguna cosa canviï, desitjos que una vegada més s'han vist truncats. A Puigdemont només li importa seus interessos que passen pel control a distància de les institucions catalanes, o el que és el mateix, el control de diners.





La imatge d'irresponsabilitat que han ofert els dos partits és un clar exemple del que ve en els pròxims mesos. Si no es convoquen nous comicis, en dos anys com a molt, es tornarà a votar ¿Entendrà Pere Aragonès que no es pot pretendre ser president a qualsevol preu? L'ètica, i els valors s'han de tenir en compte, en política especialment.





"El regal més gran que els pots donar als altres és l'exemple de la teva pròpia vida", no és una frase de Carles Puigdemont, sinó de Bertolt Brecht