El Govern confirma que permetrà la mobilitat amb Andorra

El Govern central ha confirmat al d'Andorra que es permet la mobilitat entre els dos territoris, segons ha explicat el ministre portaveu de l'Executiu andorrà, Eric Jover, aquest dimecres en roda de premsa.





Eric Jover (EP)









Jover ha detallat que hi ha hagut un canvi en la interpretació de la norma, i que s'entén que "qualsevol resident espanyol pot venir a Andorra", i viceversa, així que els residents andorrans poden viatjar a territori espanyol.





La condició és complir amb les restriccions sanitàries vigents a la localitat de destinació, ha exposat el ministre portaveu, que ha recordat que el context actual és d'una crisi "canviant i dinàmica", en el qual les normes s'adapten a cada moment.





Des del 8 de febrer, Andorra estava assimilada amb la comarca de l'Alt Urgell (Lleida), amb el que es permetia la mobilitat entre aquests dos territoris com si de la mateixa comarca es tractés.

Quan la Generalitat va anunciar el 11 de març que a partir del dia 15 aixecava el confinament comarcal i autoritzava de nou la mobilitat a tot Catalunya, ha puntualitzat que Andorra quedava fora de l'abast de la norma.





Des d'aleshores, les autoritats andorranes han mantingut diferents reunions, tant amb el Govern com amb l'Executiu central, per recuperar la mobilitat entre Espanya --on hi ha restriccions de mobilitat entre comunitats autònomes-- i Andorra.





El Govern havia informat que plantejaria la possibilitat de permetre la mobilitat entre els dos territoris a partir del 9 d'abril, després de les festes de Setmana Santa.





Divendres passat es va informar que els turistes que pernoctessin en establiments hotelers de l'Alt Urgell podrien visitar Andorra amb un certificat emès pel mateix establiment, i diumenge la Generalitat va restringir als residents habituals de la comarca fronterera les visites a Andorra.