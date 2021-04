Mashhad: capital espiritual de l'Iran

Iran és un estat teocràtic (governat en nom de Déu), en el qual les actuacions dels líders polítics estan fortament condicionades pels líders religiosos. De fet, no és un cas únic en aquests i en altres temps que ens ha tocat viure i, per ser precisos, no hi ha país que en un o altre moment de la seva història no hagi estat un estat teocràtic. Xamans, brahmans, druides, mags, faraons, califes, talibans, reis, profetes, pontífexs ..., han exercit aquesta doble funció politicoreligiosa sent el pes d'una o altra difícil de quantificar. En altres països, aquests que anomenem evolucionats, la confabulació politicoreligiosa ha estat substituïda per la fórmula polític-ideològica que fa més vendible el producte, estigui o no caducat: liberalisme, totalitarisme, conservadorisme, socialisme ..., i aquestes, només són les més pomposes. El poder polític és molt llaminer i té tantes disfresses, que ni els carnavals de Venècia, els de Rio de Janeiro i els de Sort junts aconsegueixen igualar-los. En aquest sarau de món en què vivim, a la gossera del poder es practica amb total desvergonyiment la corrupció, sigui el que sigui la disfressa que amaga el seu cos serrà i com diu Lord Acton «quan el poder és absolut corromp absolutament».





Mapa de l'Iran. Figura: JLMeneses





Però si deixem els carnavals de costat i anem a la nostra, entenent pel que és nostre tot allò que ens convé pell endins i que pot ser definible i canviable tal com se'ns vingui de gust i en el moment que vulguem, molts coincidirem que l'Iran és un gran país que aporta cultura a dojo en els més de 1,6 milions de km² i milers d'anys d'història, que fa feliç al viatger que, nu de prejudicis, s'endinsa en les terres que en el seu dia van albergar a un dels imperis més importants del món, l'imperi persa. Iran té una extensió tres vegades més gran que Espanya i són tants els llocs a visitar: Teheran, Mashhad, Isfahan, Shiraz, Yarz ..., que aniré escrivint sobre ells en un o altre moment d'aquest periple en el qual em trobo immers des que el meu nebot, Juan Carlos, em va convidar a participar-hi, aviat farà un any, en aquest singular viatge a lloms de la ploma. Donat el fervor religiós que impregna racons i cors durant els dies de Setmana Santa i el que es viu a l'Iran en el mes de març celebrant l'Any Nou o el Shab i Mi'raj (nit de l'ascensió del Profeta Mahoma), he cregut oportú començar escrivint sobre Mashhad, la capital espiritual de l'Iran. També en aquestes dates va ser quan vaig viatjar a aquest país i vaig poder gaudir, a més del seu variat patrimoni natural i cultural, de tots els seus climes, des dels frescos i plujosos de nord, als secs i temperats de sud. A aquells que només poden viatjar els mesos d'estiu, els aviso que van a gaudir o patir de temperatures entre els 30 i els 45 graus, més suportables si conservem la frescor interior protegint el nostre cos tapant-nos, com fan ells. Encara que també hi ha la opció del torrat "volta i volta" o la de posar-se "vermell com una gamba" a la platja de Darak al golf d'Oman, o en les dunes del desert de Lut.





Mashhad, Iran. Fotografia: JLMeneses











Mashhad és la capital de la regió Razavi Khorasan, situada a l'est de l'Iran, fronterera amb l'Afganistan i Turkemenistan i amb una superfície doble que Andalusia. Es troba a la Ruta de la Seda, entre orient i occident, per la qual el venecià Marco Polo va caminar sobre les empremtes que van deixar conqueridors i comerciants abans i després del naixement de Crist. Mashhad, situada a uns mil quilòmetres de la capital de país, Teheran, és la ciutat més important després d'aquesta, la segona amb major població i la primera en el rànquing d'espiritualitat. És, la ciutat sagrada per als islamistes iranians, sobretot per als seguidors del corrent politicoreligiosa xiïta majoritària a l'Iran i no tant la dels sunnites, més tradicional, estesa i practicada en la majoria dels països del món. Com passa a les millors famílies, en la islàmica va haver problemes successoris després de la mort el profeta Mahoma que van donar lloc, a més de la divisió entre sunnites i xiïtes, a tantes tendències i corrents que corres el perill de sortir electrocutat si no afines pel que fa a les seves diferències. Religió a part, Mashhad, com la resta de l'Iran, és una ciutat molt acollidora i segura, tan sols has de ser respectuós amb la seva cultura i tradicions mil·lenàries. "De calaix", com diuen els mexicans. Qui es perd en el seu melic sense abraçar la multiculturalitat, millor que es quedi a casa.





Plaça Engelab. Santuari de l'Imant Resa. Fotografia: JLMeneses







La ciutat de Mashhad, no es troba en la ruta clàssica nord-sud que sol recórrer quan viatges a l'Iran i desembarques a l'aeroport internacional de Teheran. Mashhad, es troba a uns mil quilòmetres cap a l'Est i són tants els llocs interessants a visitar a aquest gran país que sovint es prescindeix d'aquest desplaçament. Encara que només siguin un parell de dies, val la pena agafar un vol econòmic a Teheran (per uns trenta euros) i desplaçar-se fins allà per visitar el santuari de l'Imam Reza, vuitè imam dels xiïtes dotzens. El complex forma part de el patrimoni nacional iraniana i és a la llista d'espera per ser catalogat com a Patrimoni de la Humanitat. La veritat és que no entenc aquesta "espera" quan estem parlant de el santuari més gran del món, gairebé sis-cents mil metres quadrats, de la ciutat santa dels iranians i centre de pelegrinatge com ho és la mesquita sagrada de la Meca a Aràbia Saudita.





Els estrangers poden accedir a el complex religiós per alguna de les sis portes d'accés i després de passar els lògics controls de seguretat. Si no portes càmera de fotografiar (pots portar el mòbil a la butxaca), ni motxilla o bosses i vas adequadament vestit, pots passar l'escorcoll, si toca aquest dia, com qualsevol iranià i recórrer les instal·lacions al teu ritme i durant el temps que vulguis. Les dones ho tenen més fàcil si vesteixen el típic xador negre que deixa al descobert només la cara. Quina cara !, dirien els meus néts.





Porta Daurada. Fotografia: JLMeneses







En aquest enorme santuari, a més de palpar el fervor religiós dels iranians, podràs aproximar-te a la seva història visitant el mausoleu de l'Imam Reza, la mesquita de Goharshah, la Universitat de Ciències Islàmiques, la biblioteca, a més de les diferents places i espais d'oració, ubicats en edificis singulars per les seves característiques arquitectòniques, pròpies de la seva cultura mil·lenària, tant a l'exterior com a l'interior. Sobre un immens mar de marbre s'aixequen construccions simètriques vestides amb rajoles de tots els blaus combinats amb el verd maragda, el groc ambarí i el blanc. Sota arcs ogivals de grans dimensions, es troben les entrades als edificis principals decorades escrupolosament amb daurats i rajoles que encaixen amb precisió mil·limètrica en les geomètriques i variades formes dels seus sostres. Sobre les seves espatlles, cúpules rodones , posen de manifest les influències de l'arquitectura turc-mongòlica. Al capvespre, quan el sol es posa i encén les daurades pells de les seves cúpules, el muetzí, des dels costeruts minarets crida al Maghrib, la quarta oració del dia. Realment emocionant.





Mausoleu de l'Imam Reza. Fotografia: JLMeneses







A l'interior de les mesquites, sota un cel de miralls amb tonalitats de tots els llums de l'univers i agenollats sobre les famoses catifes perses, els fidels, recorden la grandesa d'Al·là i la importància de l'Alcorà que recull les revelacions al profeta Mahoma. Després de les crides a l'oració, Salat, el creient realitza una sèrie de moviments mentre recita les seves oracions en direcció a la Meca, lloc des d'on Mahoma va ascendir als cels. Però les mesquites, a més de ser un lloc de rés, també són un espai de trobada, de relació entre creients, on s'imparteixen ensenyaments i es donen consells per a un bon viure, se celebren cerimònies com matrimonis o funerals, fins i tot on es pot veure jugar als nens, descansar els adults, fins i tot fer una becaina, passar la nit sencera dormit o viatjant despert amb l'antic llibre de llegendes persa "Les mil i una nits". Això sí, a les mesquites, els nens amb els nens i les nenes amb les nenes.







Com a casa. Mesquita de l'aeroport de Mashhad. Fotografia: JLMeneses







Deixant de banda el tema religiós, el poble iranià té les portes obertes, del seu cor, de casa seva, i és absolutament fàcil relacionar-se amb ells. Se senten orgullosos del seu país, de les seves arrels, de la seva cultura i no són reticents al canvi, això sí, a foc lent. Són cordials, amistosos, comunicatius i sempre disposats a ajudar-te en el que necessitis. Sempre trobaràs algú que t'ajudi, que et convidi o t'acompanyi fins i tot durant llargs recorreguts. Vaig poder comprovar-ho quan em van convidar a passar el Cap d'Any, Nouruz (Nou Dia), que se celebra el 20 de març coincidint amb l'equinocci de primavera i posa fi a la foscor de l'hivern. Com un més de la família vaig poder gaudir del saborós el sabzi pol (peix amb arròs), escoltar música tradicional i aplaudir discursos que no entenia per desconeixement de l'idioma farsi i l'absència de subtítols virtuals. En la distància curta no hi ha problema amb l'anglès i si n'hi ha, hi ha gestos que s'entenen a tot el món i si fins això falla, jo faig servir un llibret d'imatges que em permet demanar fins una cuixa de pollastre fregit amb en qualsevol lloc . En aquesta distància curta vaig conèixer a Ehsan, trenta anys, iranià de cep i a què enviament una afectuosa salutació. Es va oferir a acompanyar-me un tram amb el seu cotxe en el meu viatge cap al Sud sacrificant uns dies de les seves vacances. Em va convidar a cafè amb llet i no em va deixar pagar ni la gasolina. Com sol dir-se en el nostre país quan un es comporta d'aquesta manera, ho va fer, ¡pels seus ous !, sants en aquest cas.







Viatjant cap al Sud. Fotografia: JLMeneses







A més de les ciutats esmentades que apareixen al mapa que acompanya aquest article, hi ha altres llocs la visita és obligada quan viatges a l'Iran, em refereixo a Persèpolis, la llegendària capital de Pèrsia construïda per Darío I el Gran i destruïda per Alexandre el Gran; la Necròpolis Naqsh-i Rostam amb les tombes dels reis aquemènides tallades a la paret de la muntanya; l'extens desert de Lut, "desert del buit", un dels llocs més àrids de la terra i en el qual la temperatura pot arribar als 70 °; les cases de tova de el poble fantasma de Kharanaq, deshabitat, que manté intacte el seu minaret; el petit poble i el temple de Chak Chak, lloc de pelegrinatge per als zaroastrians; el castell de fang Narin a la ciutat de Meybod; o la ciutat de Bam, a la província de Kerman, la major ciutat del món construïda amb fang modelat que un terratrèmol, l'any 2003, va destruir en bona part enviant als cels a més de quaranta mil persones. En fi, només és una mostra d'un conjunt de llocs que cal visitar amb els ulls oberts i el cor alegre, tal com va recomanar el eminentíssim Leonard Cohen: «el cor alegre veu una festa en tots els llogarets».





No voldria acomiadar-me sense deixar constància, en aquesta ocasió i sense que serveixi de precedent, encara que si serveix no passa res, de la meva més enèrgic retret contra l'expresident Trump per haver-me impedit fa tres anys entrar als Estats Units per haver visitat l'Iran. Si el meu estimat pare no va poder dominar la meva psicosi viatgera, aquest personatge de tres a la cambra, que no arriba a l'alçada de la meva desdeny *, no aconseguirà evitar que penetri al seu país de meravelles per on més li faci mal. Serveixi el que s'ha dit d'avís i advertència a el nou "Oncle Sam" que avui ocupa, temporalment, la cobejada pels polítics Casa Blanca.





* Alçada del desdeny: expressió utilitzada per un boig al psiquiàtric de Sant Boi, quan un metge li insulta amb vehemència al veure'l assegut a l'orinal fent les seves necessitats al mig de passadís. La resposta tèbia de el malalt al sa, segons escriu el doctor Vallejo Nájera en el seu llibre "Concert per a instruments desafinats", va ser: «aquí on estic assegut, no arriba vostè a l'altura del meu desdeny»