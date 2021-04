Perú. Pedro Castillo: terror per a l'Estat crioll, esperança per als despullats

El Perú és un dels països més racistes que actualment hi ha al Continent d'Abya Yala, al grau que aquest mal congènit de la República bicentenària és un tabú a les tertúlies quotidianes i en les narratives acadèmiques. El menyspreu de l'originari o amb trets indígenes és tan "normal" que ningú reclama o argumenta contra el "sistemàtic racisme quotidià".





Lima, Perú. Pixabay.









Perú, una República que va produir dos països





A l'igual que a la resta de les repúbliques de la regió, l'Estat peruà va ser ideat per a ser regentat per criolls i mestissos des de la ciutat virreinal de Lima. En dos segles d'existència, la República criolla peruana va produir dos països dins d'un mateix país: Lima (país oficial, amb prop de 10 milions d'habitants) i la resta del Perú (país no oficial, amb prop de 22 milions d'habitants) .





El procés del colonialisme intern amb "pudor de Lima", que la resta del Perú va suportar, va ser tan ferotge que el peruà no Lima estava condemnat a fer-se de Lima per a ser admès com a ciutadà peruà.





La vivesa criolla i el racisme de Lima, l'individualisme i la informalitat, l'espectacularitat i la superficialitat de Lima, van ser i són assimilats per les i els peruans com a virtuts cíviques de peruanitat. Per ser ciutadà peruà qualificat, el de costa, l'andí o l'amazònic, ha d'aprehendre l'accent, l'empremta de Lima.





D'allí que el màxim somni de les i els peruans de l'interior del país era i és migrar cap a la ciutat de Lima per mal viure en els deserts... Després de visitar als seus llocs d'origen presumint "vida reeixida", no poques vegades, burlant-se dels hàbits o expressions culturals dels seus veïns en els seus territoris d'origen.





Si per a ser "ciutadà peruà" l'originari peruà està condemnat a agafar els hàbits de Lima, les i els candidats que aspiren a ser governants del Perú estan psicològica i políticament constrets a legitimar a Lima. Candidat polític provincià que no fa campanya a Lima, simplement no apareix en les enquestes oficials. Tampoc en els noticiaris. És inexistent.





Pedro Castillo, candidat presidencial del partit Perú Lliure, que va guanyar a la primera volta electoral amb 19% de vots, i ara va a eleccions de segona volta, no va aparèixer durant la campanya, ni en les enquestes, ni en les notícies nacionals, perquè no va fer campanya a Lima. Va ingressar a aquesta ciutat en ocasions puntuals.





Per què tenen por els criolls corruptes a Pedro Castillo?





Getty Images





En l'únic debat de candidats presidenciables al participar, Pedro Castillo va parlar clar i directe. Però, els seus interlocutors no el van creure, o simplement no van fer cas a les seves paraules (amb accent provincià) i es van quedar mirant-lo, fins i tot amb mofa, el seu barret de pagès d'ala ampla i l'absència de la corbata.







Ara que va quedar en primer lloc en les eleccions generals, i avança com un colós andí generant remolins humans als territoris i tendències virals en les xarxes sociodigitales, les costums de Lima, criolles... des dels seus canals empresarials i personals, criden a la seny al "insolent candidat camperol" que s'atreveix a desafiar no només a la corrupta oligarquia criolla, sinó al propi bicentenari Estat peruà racista des de les urnes.





Malgrat que l'oligarquia criolla va instaurar el sistema neoliberal al país legitimant en "la seva suposada victòria militar sobre els grups guerrillers del passat segle", ara, recorren a la fal·làcia de: "Pedro Castillo és terrorista". 'L'enemic intern que havien vençut / matat fa 30 anys enrere, ara, els derrota a les urnes! ... O no van vèncer el terrorisme o Castell no és terrorista ... O serà que creuen que som idiotes.





Molt malgrat que el pagès Pedro Castillo va ser fundador de l'organització "anti terrorista" de Perú, i és actualment membre actiu, els cacics del discurs oficial de Lima es mantenen en irradiar odi contra Castillo acusant-lo de terrorista amb l'objectiu de generar una commoció / por col·lectiva, i així evitar que Castillo segueixi avançant sobre el seu cavall per tot el Perú no oficial.





Busquen instal·lar en l'imaginari col·lectiu de la peruanitat la idea: "Castillo és l'enemic intern de país". I així generar sentiment de culpa en les i els electors que van optar per Pedro Castillo. Però, el dolor ocasionat per dos segles de la República és tan agut que la marea humana, als carrers i en els núvols, al voltant del pagès candidat creix incontenible.





L'oligarquia criolla té por de Castillo perquè la seva sola presència camperola, des de les profunditats dels Andes peruans, és l'evidència del seu fracàs polític i ideològic. Aquesta oligarquia, mitjançant les institucions del seu Estat peruà, li va apostar a la dominació i eterna subordinació del Perú profund per als seus interessos, però Castillol evidència que el silent jaguar andí amazònic no hi havia claudicat.





Tenen por perquè Castillo els està mostrant a la peruanitat que sí que és possible fer "una altra política" amb decència i identitat. L'oligarquia, ara, no agafa el son perquè temen que estigui naixent en la seva pròpia hisenda (anomenada Perú) un "Evo Morales" peruà. "Tenen por de perdre la mamadera bicentenària", com diu Castillo. Però, sobretot, tenen por de que el mal exemple de Castillo acabi despertant a Perú anestesiat pel colonialisme intern.





Per què opta per Castillo el Perú profund?





Getty Images





Les propostes de Castillo són elementals per a un Estat afeblit i gangrenat per la corrupció:





Revisar els contractes de privatització dels béns, serveis i empreses, renegociar els contractes de concessió, renacionalitzar, crear empreses públiques per fer de l'Estat un actor econòmic determinant.





Convocar un procés constituent per a la concertació i redacció d'una nova Constitució Política, en la qual el 60% de constituents hauran de representar als sectors socials populars organitzats. Proposa l'elecció d'autoritats judicials per vot popular.





A més, indica que, si guanya les eleccions en segona volta, renunciarà al salari de president i al sou vitalici d'ex President, i seguirà amb el seu salari de mestre rural. Indica que reduirà a la meitat els immorals salaris i despeses de les autoritats electes com les i els congressistes.







La sola presència del pagès i lluitador social Pedro Castillo en la segona volta electoral ja és un terratrèmol polític per a la política tradicional alimeñada. Una esperada dosi extraordinària d'esperança per als pobles desposseïts del Perú que volen caminar sobre les seves pròpies cames.