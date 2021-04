El Govern central prorroga fins a l'11 de maig la limitació de vols directes amb el Brasil i Sud-àfrica

El Govern ha prorrogat fins al proper 11 de maig la limitació dels vols directes entre el Brasil i la República de Sud-àfrica i els aeroports espanyols.





Avió d'Iberia @ep





L'ordre va ser aprovada en el Consell de Ministres d'aquest dimarts i per la qual l'Executiu va establir mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi de les soques de Covid-19. La mesura entrarà en vigor des de les 00:00 del dia 27 d'abril fins les 00.00 hores de l'11 de maig de 2021.





Segons el previst en els acords, des de Brasil i Sud-àfrica només podran realitzar-vols a Espanya que estiguin ocupats per ciutadans espanyols o andorrans, així com residents en els dos països o passatgers en trànsit internacional a un país no Schengen amb escala inferior a 24 hores sense abandonar la zona de trànsit de l'aeroport espanyol.





No obstant això, aquestes restriccions no afecten el personal aeronàutic necessari per dur a terme les activitats de transport aeri.





A més, es preveuen altres exempcions relatives a vols d'aeronaus d'Estat, serveis de recerca i salvament (SAR), vols amb escala a territori espanyol amb fins no comercials i que tinguin per destí final un altre país, vols exclusius de càrrega, posicionals (ferri ) i humanitaris, mèdics o d'emergència.





L'ordre expressa la preocupació de l'Executiu per l'extensió de la variant brasilera, així com pels seus possibles efectes sobre la transmissibilitat de la malaltia i la capacitat de neutralització dels anticossos. A més, la variant de Sud-àfrica preocupa per la seva alta prevalença al país, motivada per la seva alta capacitat de transmissió, el que "justifica el manteniment de la mesura".