Interior prorroga les restriccions d'entrada per aeroport des de tercers països

El Ministeri de l'Interior ha dictat una ordre per prorrogar les restriccions d'entrada a Espanya per via aèria als passatgers procedents de països de fora de la Unió Europea i de l'Espai Schengen així com per adaptar aquestes limitacions a l'evolució de la pandèmia en els diferents països.





Una passatgera a l'aeroport del Prat (EP)





L'ordre, signada pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i publicada aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), prorroga les restriccions d'entrada per via aèria fins al pròxim 31 de maig.





A més, l'ordre s'adapta aquestes restriccions per a l'entrada per les fronteres aèries a l'evolució de la pandèmia a tercers països. En concret, a partir de l'1 de maig, els viatgers procedents, amb o sense escales, de l'Índia, el Brasil, Sud-àfrica, Botswana, Comores, Ghana, Kenya, Moçambic, Tanzània, Zàmbia, Zimbabwe, Perú i Colòmbia només podran entrar a territori nacional si són "persones residents a Espanya o a Andorra, o ciutadans espanyols i el seu cònjuge o parella amb la que mantinguin una unió anàloga a la conjugal inscrita en un registre públic, i aquells ascendents i descendents que visquin al seu càrrec, sempre que viatgin amb o per reunir-se amb front les i ".





També podran fer-ho si són "personal de transport, marins i el personal aeronàutic necessari per dur a terme les activitats de transport aeri", "personal diplomàtic, consular, d'organitzacions internacionals, militars, de protecció civil i membres d'organitzacions humanitàries, al exercici de les seves funcions "o" persones que acreditin documentalment motius de força major o situació de necessitat, o l'entrada es permeti per motius humanitaris ".





SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA

Aquesta mesura s'ha adoptat amb l'objectiu de "afrontar el risc derivat de noves variants i de la situació epidemiològica soferta per alguns tercers països" i s'adopta d'acord amb les mesures adoptades pel Ministeri de Sanitat per establir la mesura de quarantena per a les persones que arribin, amb o sense escales intermèdies, procedents del Brasil, Sud-àfrica, Botswana, Comores, Ghana, Kenya, Moçambic, Tanzània, Zàmbia, Zimbabwe, Perú i Colòmbia.





L'ordre d'Interior també s'estableix d'acord amb la decisió del Ministeri de Sanitat d'establir a partir de l'1 de maig condicions de quarantena per a les persones que viatgin, amb o sense escales, des de l'Índia.





"Amb la finalitat d'acompanyar a aquestes mesures i de facilitar el control del seu compliment, procedeix limitar les categories de persones exemptes de la restricció genèrica aplicable a aquests països", assenyala el text del Ministeri de l'Interior publicat avui al BOE.





Les restriccions d'entrada per via aèria per a passatgers procedents de països de fora de la Unió Europea i de l'Espai Schengen s'han anat prorrogant i adaptant a l'evolució de la pandèmia en els diferents països. L'última pròrroga, que va entrar en vigor el passat 26 de març, vencia a la mitjanit d'aquest divendres, 30 d'abril.





Totes aquestes restriccions s'adopten d'acord amb les recomanacions de la Unió Europa per la restricció temporal dels viatges no essencials als residents de països de fora de la UE i de l'Espai Schengen.