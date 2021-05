Itàlia es prepara per inaugurar un nou pis al Coliseu per visitar-lo amb la mirada d'un gladiador

El govern italià ha aprovat un pla per moblar l'antic Coliseu de Roma amb un nou pis, donant als visitants l'oportunitat d'estar on van lluitar els gladiadors, segons informa BBC. El ministre de Cultura, Dario Franceschini, va anunciar diumenge el projecte per construir el pis de fusta retràctil.





Coliseu @ep





La firma d'enginyeria italiana Milan Ingegneria va guanyar el contracte de 18,5 milions d'euros per dissenyar el pis. S'espera que el pis estigui acabat per 2023.





En l'actualitat, no es pot passejar pel centre del monument de 2.000 anys d'antiguitat. El sòl va ser excavat per arqueòlegs al segle XIX, deixant al descobert la xarxa subterrània de túnels on es trobaven els gladiadors i els animals abans que comencessin els esports de sang romans.





Franceschini va dir que el nou pis "extraordinari" permetria als visitants "veure la majestuositat del Coliseu" des del seu centre. "És un altre pas cap a la reconstrucció de la sorra, un projecte ambiciós que ajudarà a la conservació de les estructures arqueològiques mentre torna a la imatge original del Coliseu", va dir Franceschini.