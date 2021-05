Escòcia, independència per unir-se a la UE

Els resultats de les passades eleccions de 6 de maig han corroborat el suport a les formacions polítiques que advoquen per un nou referèndum d'independència. La mateixa campanya electoral ha estat dominada per la necessitat (o no) de celebrar una altra consulta popular sobre l'assumpte independentista, un cop s'haguessin superat els efectes de la pandèmia del COVID-19, i després formés un govern liderat pel SNP (Scottish National Party) i amb el suport a la seva convocatòria dels Verds (Scottish Greens), tots dos favorables a la secessió. Les enquestes 'israelites' (a peu d'urna) atorgaven una suma de més de 70 diputats pro-independentistes al nou parlament escocès de 129 membres.





La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon - EP





Cal recordar que el sistema electoral vigent a Escòcia és el de representació proporcional mixta (additional member system), diferent al majoritari britànic (first-past-the-post). En aquest últim cas, el candidat elegit ho és amb el 50 per cent més un dels vots emesos, "perdent-se" els vots dels altres contendents. Segons el sistema escocès, els votants introdueixen a les urnes dues paperetes: una per a un candidat específic en cada circumscripció electoral i un altre per la llista d'un partit polític a cada regió o agrupació d'amplis districtes electorals escocesos. Resultat d'això és una major proporcionalitat en l'elecció dels components del Scottish Parliament.





En el referèndum independentista celebrat el 18 de setembre de 2014, es va produir un resultat del 55% contra la secessió i de 45% a favor d'ella. Ara les coses han canviat substancialment, perquè en el subsegüent referèndum del Brexit de 23 de juny de 2016, gairebé 2 de cada 3 votants ho van fer a favor del Bremain, és a dir la seva democràtica preferència era la de seguir a la Unió Europea. Consideri, i aquesta és la dada més rellevant i significativa, que en tots els districtes electorals, les ciutats i els territoris escocesos es van produir majories a favor de continuar a la UE.





D'acord amb l'anterior, resulta inevitable ponderar la incongruència per a Escòcia d'acceptar unilateralment un decisió en contra dels seus desitjos per romandre activament en el projecte de la UE. La "inevitabilitat" d'un nou referèndum independentista estaria lligada a la voluntat de suport als partits explícitament secessionistes revalidada en aquestes passades eleccions. Passa que, en aquesta ocasió, les conseqüències posseeixen una intenció meridianament clarivident i unidireccional: independitzar-se de la resta del UK i quedar-se a la UE:





El dilema escocès es planteja, per tant, entre pertànyer a una unió (l'europea) o abandonar definitivament una altra unió (la britànica). Aquesta última es mostra de manera cada vegada més eurófoba i bel·ligerant contra els seus, fins fa poc, socis continentals. No passa un dia sense que els nacionalistes anglesos de govern de Boris Johnson provoquin algun conflicte (fins ara 'd'índole "menor" afortunadament) amb les autoritats comunitàries a Brussel·les. I és que la UE per ells s'està convertint en el "adversari exterior" a què cal recordar el seu propi poder de convicció. Així, el govern de Bojo, així anomenat per la premsa popular britànica, ha fet un gir de 180º a la seva tradicional política de decennis de no proliferació nuclear. En l'era post Brexit i per mantenir la seva posició de força en les guerres comercials contra els seus exsocis de la UE i, davant la puixança d'altres regionals mundials, l'Estratègia Integrada de Política Exterior i Defensa publicada fa uns dies incorpora un increment de fins al 40% en el límit de caps nuclears Trident que manté el Regne Unit (de les 180 actuals a 260).





El nacionalisme anglès insisteix en els seus "aires de grandesa" en solitari. Representat per un conservadorisme irreconeixible, necessita fer creure a una minoria de votants (convertida en carrinclona majoria numèrica amb el sistema electoral first-past-the-post) que els fills d'Albió són 'superiors' als de la resta dels seus germans europeus. Ells estan per a ser dominadors i no dominats per la eurocràcia de Brussel·les. El nou enfocament Tory és, en nom de la brevetat expositiva, presentar el Regne Unit com la contrafigura de la Unió Europea i convertir-lo en la Global Britain que l'extravagant bojo anunciava que esdevindria quan es consumés el Brexit.





La celebració d'un nou referèndum d'independència depèn, doncs, de si el nacionalisme anglès -representat pels conspicus sequaços de Boris Johnson-ho permet. Si així fos, els "valents" escocesos tindran una oportunitat històrica per reafirmar la seva voluntat de romandre en una Europa unida.





Fa pocs anys es va adoptar Flower of Scotland (Flor d'Escòcia) com a himne oficiós nacional escocès. Però la vella Caledònia romana sempre ha tingut en els temps moderns a Scotland, the Brave (Escòcia, la Valiente) com el seu autèntic referent musical històric. Arribada és l'hora de tornar a demostrar la seva valentia enfront de l'agressivitat dels caps nuclears agitades com a argument de poder pels conservadors de Boris Johnson (paradoxalment guardades en els arsenals de les costes escoceses de Faslane). I defugir de covardies.





Cas contrari, el proverbial esperit indomable escocès passaria a dependre dels passats de moda aires de grandesa imperialista anglesa de polítics tramposos i fins criminals, com tristament es va demostrar en la inicial gestió de la pandèmia proposant la inactiva i pretensiosa adquisició de la "immunitat de ramat" (herd Inmunity). Els que creiem fermament en el projecte d'unió europea encara confiem en la vocació europeista escocesa que va generar el "sentit comú" de l'escola filosòfica de més impacte de la modernitat al Vell Continent i el món civilitzat, és a dir la Il·lustració Escocesa de segle XVIII de David Hume, Adam Smith o Adam Ferguson.





Luis Moreno és autor de 'Escòcia, nació i raó'. Madrid: CSIC, 1995