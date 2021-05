Dia de les mares

Mentre que els comerciants de segle XXI, es preocupen per mesurar "la recuperació" en termes de tot el que van vendre per celebrar a les progenitores; la meva ment es divideix entre el que passa a Espanya i a l'altre costat de l'atlàntic a Colòmbia. Les dues nacions comparteixen certes característiques. En primer lloc l'idioma aquesta meravellosa llengua, usada per escriptors que han transcendit la seva vida mortal, per llegar-nos obres tan belles com El quixot de la manxa, Don Joan tenorio, Solituds, Luces de bohemia, la casa de Bernarda Alba [1] [ 1] Cent anys de solitud, Maria, Deliri o Satanàs [1] [2]. A més de l'espanyol aquestes dues nacions avui convulsionades han estat a través de la història, clar exemple del bo que pot deixar la migració, com un fenomen social d'integració i engrandiment cultural en molt diferents aspectes, com és el compartir coneixements en diverses matèries - el culinari o el pictòric tarifes competitives entre els socis comercials que necessàriament multipliquen la generació de negocis i per tant l'ocupació i els avantatges derivats de competències sanes.









Si a això li afegim la inherent qualitat migratòria de les persones, que els dóna a milions d'aquestes una inèrcia per buscar noves oportunitats, en benefici tant per als països d'origen com als de destinació. Per què llavors, algunes nacions permeten que personatges discriminin als migrants i trafiquin a dones nens i joves? Què els ha passat a centenars de mares, que no impedeixen a veritables monstres llançar als seus fills a un desert o llançar-los per una alta prop? Més que jutjar a una generació de mares que van lluitar per igualtat en els seus drets, van triar ser mares solteres i en casos extrems fins avortar, un es pregunta quins factors van ser determinants en el desenvolupament del seu pensament i personalitat? És claríssim per als actors d'ambdues societats que he pres com a exemple, que han desenvolupat un pensament censor potser exacerbat. A Espanya, després d'alguns avenços del que es qualifica com a grups d'esquerra, el discurs de l'anomenada dreta -especialment el de les dones- es va tornar totalment espinós contra els que no pensen en aquest mateix to. La confrontació iniciada per les esquerres sembla haver propiciat una resposta tan o més bel·ligerant del proposat pels primers ¿el pèndol ideològic farà les accions dels guanyadors tan o més aguerrides del que va ser el discurs extrem dels que han perdut les majories a la passada elecció?





D'aquest costat de l'Atlàntic les coses semblen estar igual o pitjor de greus, són centenars els afectats per les forces del "ordre" -desapareguts, lesionats, arrestats i fins morts- haurà estat el confinament derivat de la pandèmia del que va donar a molts l'espai per reflexionar? ¿Les idees i conviccions dels que governen aquests països, es van gestar en els sistemes educatius vigents i que ara per ara semblen estar en crisi? El tema educatiu, a l'igual del que passa amb la salut, és per altre important. Mentre que en el món s'amplia una nova igualtat, anomenada per alguns professors com el "ciber-proletariat", temes que van ser preocupació al segle passat com la desnutrició d'alumnes sobretot d'escoles públiques o la selecció de coneixements a compartir amb els escolapis per crear ciutadans autònoms i crítics, el que sembla estar-se multiplicant són generacions sense dades, sense lèxic, sense continguts. Com vam arribar a l'absurd que servim a la tecnologia en comptes de que aquesta ens serveixi a nosaltres? Quin és el futur de persones que mai han après a pensar i que sense cap debat dels que és una mare, que espera, que mereix i que ens ha de donar, simplement es converteix en la destinatària de la nostra propera compra? Serà aquesta visió educativa l'encaminada al capitalisme més modern?





El repte és molt més ric que simplement satisfer el plaer de l'aquí i ara amb quasi robots, incapaços d'entendre un contracte per llogar un departament o oficina, establir les bases per a contractar qualsevol tipus de personal -fins i tot els anomenats cuidadors de persones grans o limitades en les seves capacitats físiques- i el que és més greu criar nens i / o adolescents que no restringeixin les seves habilitats a utilitzar el telèfon o l'ordinador. Molts -no vull atrevir-me a dir que la majoria- joves alumnes no són capaços de trobar o mantenir una feina a causa de la seva condició de segrestats per les xarxes. La seva precarietat de vida es pot mesurar en la mesura de la seva dependència virtual a la qual cosa afegeix l'amenaça de marginació que difonen molts governs al considerar enemics als intel·ligents [1] [3] .¿Las mares que avui celebrem a Mèxic, lluitaran pel desenvolupament dels seus fills o per proveir-los de una tableta o ordinador? En aquests darrers dos anys, hem escoltat que les mares són d'alguna manera coresponsables de les conductes delictives de fills que roben, lesionen segresten o maten. ¿Si els renyen es mereixen un regal en aquest dia? Cops i maltractaments com els que ens van mostrar les notícies a la ciutat de Mèxic fa unes setmanes ¿suposa un càstig per a aquest fill atingut i groller o per a la mare que no va saber educar-? D'antuvi el dia d'avui totes les mares tenen l'opció d'analitzar amb els seus fills, joves o grans, sobre qui serà la seva elecció per votar el proper 6 de juny, aquesta conversa podria ser el millor regal per festejar a la mare en aquest dia.





[1] [1] Miguel de Cervantes, José Zorrilla, Antonio Machado, Ramón María de la Vall Inclán, Federico García Lorca.

[1] [2] Gabriel García Márquez, Jorge Isaacs, Laura Restrepo, Mario Mendoza

[1] [3] Recordar que en el període maoista, a aquest tipus d'enemics, primer se'ls marginava, enviant-los a camps de sembra per retirar-de les seves universitats, i si no entenien acabaven morts, com a enemics de la revolució cultura