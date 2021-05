"Cap a una nova política exterior de Xile de cara al segle XXI"

El món ha canviat de forma vertiginosa com mai en la seva història. Europa experimenta transformacions impensables fins fa poc temps enrere. Països com França, Alemanya, Bèlgica i Turquia pateixen l'amenaça del terrorisme fonamentalista polític-islamista, antagònic a l'islamisme religiós. Algunes nacions europees, especialment Alemanya, han rebut una gegantina onada de migrants fugint de guerres internes en el mig orient, de l'extrema pobresa de països africans, i de les geopolítiques de les grans potències, els EUA, Rússia, Iran, Israel i la Xina. En molts països del vell continent la ultradreta guanya un important terreny polític a l'aixecar les banderes del nacionalisme, la xenofòbia i la denostació dels organismes multilaterals.







Votació a Xile (EP)





Mentre el Regne Unit abandona la Unió Europea (UE), els Estats Units ens sorprèn amb un nou govern dirigit pels demòcrates. Ha quedat enrere el malson del cabdill autòcrata Donald Trump. El canvi en els EUA ha estat sideral amb el nou govern demòcrata de Joe Biden: això s'expressa en el reconeixement de les institucions internacionals com l'Acord de París sobre el Canvi Climàtic, l'Organització Mundial de Comerç (OMC), l'Organització Mundial de Comerç (OMS). En definitiva, el govern de Biden en el pla internacional està de tornada. Pel intern, la massificació de la campanya de vacunes ha pres un gir inesperat i l'extensió dels plans socials, sumat al suport monetari a sectors socials vulnerables és digne de destacar. Per cert, és una dada no menor a considerar en l'escenari geopolític la confrontació amb les dues grans potències internacionals, la amb la Xina i la amb Rússia per part dels EUA.





Xina, es posiciona en l'escenari internacional i, aixeca les banderes de la globalització, del lliure comerç, en cursa a convertir-se en la pròxima dècada en la primera potència tecnològica, comercial i econòmica del món. Amèrica Llatina i, en particular, Amèrica de Sud experimenten profunds canvis estructurals en múltiples plans, travessant un empat de l'hegemonia de la regió entre governs que apliquen irrestrictament polítiques neoliberals i aquells que intenten aixecar un ampli bloc anti-neoliberal. D'altra banda, vivim un procés de globalització, una revolució tecnològica sense precedents del coneixement que ofereix un conjunt d'oportunitats l'aprofitament representa importants desafiaments en termes de voluntat i capacitat política, però amb la infinitat de riscos que aquesta quarta revolució tecnològica comporta. Al seu torn, el context global està marcat per la pandèmia de la covid 19, dominant l'agenda planetària des de febrer de 2020 fins a aquests dies.





La política exterior de Piñera II i les seves conseqüències

El president és el que ha dirigit la política exterior de país deixant en un discret segon pla a la Cancelleria. En l'inici de govern, i donant compte d'un "canvi" de cicle dels governs de la regió, Piñera va intentar erigir-se com una figura clau de la dreta conservadora del continent. En el terreny de les aliances regionals hi va haver un acostament estret a l'administració de l'actual govern brasiler del controvertit president Jair Bolsonaro, i al govern de Duc a Colòmbia, tots dos amb forts elements repressius, conservadors i d'ultradreta.





La seva adhesió a la iniciativa de crear un nou organisme regional denominat "Per al Progrés de Sud-amèrica" (PROSUR) en contraposició a la "Unió de Nacions Sud-americanes" (UNASUR) amb l'objectiu polític de treure rèdits a l'interior de la política externa i interna , "venezolanitzar" tota mena de controvèrsies a nivell nacional. En matèria de política exterior, l'actual administració ha estat marcada per una profunda improvisació. A això se suma d'una sèrie d'incompliments internacionals, com no subscriure el Pacte d'Escazú, malgrat haver estat promogut pel país; restar a signar el Pacte Mundial sobre Migració; el lamentable paper exercit en la COP-25, que havia de desenvolupar-se a Xile i va ser traslladada a Madrid com a conseqüència de l'esclat social del 18-O.





Una expressió d'aquesta erràtica política exterior del govern va ser el viatge a la frontera colombo-veneçolana de Cúcuta del president Piñera. No obstant això, el més menyspreable de l'actual govern ha estat i és el sistemàtic atropellament i violació dels Drets Humans, particularment des dels inicis de la rebel·lió social del 18 d'octubre de 2019 fins a l'actualitat (maig 2021). Hi ha hagut quatre informes d'organitzacions internacionals de drets humans que han denunciat casos de violacions de drets de manifestants. Xile segueix estant a la retina de l'opinió pública internacional per aquestes brutals accions de les forces de seguretat que han comptat amb el suport governamental. A això s'agrega les recents massives deportacions de migrants pobres, majoritàriament veneçolans -haitians i colombians en menor escala- sense el degut procés. Deportacions convertides en xous mediàtics, amb migrants emmanillats, amb vestimenta de presidiaris, transmeses per TV, estan prohibides pel dret internacional i, pels convenis internacionals de drets humans que l'estat xilè ha ratificat. La imatge de país declina davant l'opinió pública internacional. En síntesi, estem davant d'un total fracàs i descrèdit de la política exterior xilena, responsabilitat de l'actual administració governamental.





Colofó

Diverses veus d'experts i analistes de la política internacional xilena han assenyalat la necessitat d'una refundació de la política exterior ja des dels primers anys de la tornada a la democràcia. No s'han realitzat les reformes imprescindibles per posar a país concorde a les grans transformacions externes i internes. L'instrument per dur a terme tal procés, la Cancelleria, segueix sent un baluard del segle XIX amb vestigis del segle XX. La capacitat d'investigar i proposar noves rutes en aquest espai de polítiques públiques, ha estat extremadament modest. Tant els governs de la Concertació, com el govern de la presidenta Bachelet II no van estar a l'altura dels desafiaments en política exterior ni, es van atrevir a fer les reformes necessàries en aquesta important àrea política. Lluny de revertir aquesta tendència, la incompetència demostrada en els dos governs a càrrec de la coalició de dreta encapçalats per Piñera (2010-2014 i 2018-2022), agreuja el quadre.





La política exterior de Xile no ha estat al nivell de les transformacions requerides per als profunds desafiaments dels temps actuals. Les transformacions requerides inclouen, entre d'altres aspectes, l'enfortiment dels organismes multilaterals, bilaterals i l'entorn regional llatinoamericà com a prioritats centrals. La nova política exterior ha d'integrar l'enfocament de gènere; assumir la defensa sense restriccions dels drets humans; enfrontar el fenomen del canvi climàtic; assumir que les regions de país s'han de tenir en compte en el disseny de la política exterior; incorporar les necessitats i reivindicacions nacionals i externes dels pobles originaris de país.





A el mateix temps, la Cancelleria, com a instrument de la política exterior, ha d'incorporar en les seves decisions als nous actors socials i polítics nacionals vinculats a l'escenari internacional. En síntesi: el Ministeri de Relacions Exteriors requereix transformacions estructurals. El debat que s'origina amb el procés constituent és, sens dubte, una gran oportunitat perquè en la nova carta constitucional quedin consagrats els fonaments centrals d'una política exterior progressista.