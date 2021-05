Els creuers internacionals atracaran en els ports espanyols des del 7 de juny

@EP





El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), mitjançant la Resolució de la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) que s'ha publicat aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), ha aixecat la prohibició perquè els creuers internacionals puguin atracar en els ports espanyols, amb efectes a partir del dia 7 de juny.





L'evolució favorable de la pandèmia en el territori europeu, d'on procedeixen la majoria dels passatgers de creuers internacionals amb escala a ports espanyols, l'augment de la població vacunada contra la SARS-CoV-2 i el descens de la incidència en les comunitats autònomes amb ports susceptibles de rebre aquest tipus de vaixells, permeten el reinici de l'activitat de creuers que realitzin viatges internacionals i tinguin per destí ports espanyols.







La resolució de la DGMM determina les mesures sanitàries que han de complir els vaixells de passatge tipus creuer que facin viatges internacionals i naveguin per aigües de la mar territorial per entrar en ports espanyols oberts a la navegació internacional, que es detallen en el document 'Mesures sanitàries per a el restabliment dels creuers internacionals 'publicat a la pàgina de l'Ministeri.





El document descriu les mesures que hauran d'implementar els vaixells de passatge tipus creuer que pretenguin realitzar trajectes internacionals visitant ports espanyols per prevenir esdeveniments relacionats amb l'emergència sanitària per Covid-19 i per dur a terme una gestió adequada en cas de produir contagi entre el passatge .





Amb aquesta resolució es deixa sense efectes l'adoptada el 23 de juny de 2020 pel la qual la DGMM va establir la prohibició d'entrar en ports espanyols a vaixells de passatge tipus creuer de caràcter internacional per afrontar la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.





Segons l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA), l'any 2019 els creuers internacionals van aportar al voltant de 2.800 milions d'euros al PIB nacional i van generar uns 50.000 llocs de treball i 1.500 milions d'euros en salaris.





La resolució estarà vigent fins a la fi de la crisi sanitària provocada pel Covid-19 o fins que hi hagi circumstàncies que justifiquin una nova mesura.