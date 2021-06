Catalunya és promocionada com a destinació turística en cinc capitals europees

@EP





L'Agència Catalana de Turisme (ACT), que depenen de la Conselleria d'Empresa i Treball, ha iniciat una gira amb la finalitat de promocionar Catalunya com a destinació turística a Berlín, París, Madrid, Amsterdam i Londres, segons un comunicat de la Generalitat aquest dimecres .







Aquestes presentacions s'emmarquen en l'acció Catalunya restart Europe, que oferirà informació a mitjans, 'bloggers' i 'influencers' sobre l'estat i les novetats de Catalunya a través del producte turístic Grand Tour de Catalunya, una ruta circular per conèixer els principals atractius turístics en cinc trams turístics.





El director de l'ACT, David Font, va aprofitar la presentació a Berlín, celebrada aquest dimarts, per recordar que "Catalunya és una destinació segura" i per subratllar la inversió realitzada pel sector turístic per oferir seguretat als visitants.





Les properes presentacions, que compten amb la presència de diferents patronats de turisme, es realitzaran a París (22 de juny), Madrid (29 de juny), Amsterdam (30 de juny) i Londres (1 de juliol).





La iniciativa Catalunya restart Europe forma part de el pla de reactivació del turisme de la Generalitat de Catalunya, que compta amb una inversió de 6,5 milions d'euros i que inclou la participació en fires de referència de sector o la realització de missions comercials, entre altres.





Els mercats als quals s'enfoca aquesta campanya van sumar 13,5 milions dels 19,3 milions de turistes que van visitar Catalunya el 2019.