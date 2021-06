Hongria, fora de la UE

Es pensarà que és una exageració proposar l'expulsió d'Hongria de la Unió Europea davant la postura manifestada pel populista neofeixista Viktor Orban en la reunió de l'últim Consell Europeu. Com aconsellava el 'braç armat' de la Contrareforma trentina, millor serà no remoure la pecina de la desolació. Es dirà que, al cap i a la fi, aquest és un més dels seus xulescos menyspreus davant els seus socis europeus. Així que, millor protestar una mica i mirar a un altre costat. Cras error.





La protesta no ha estat 'menor' ja que 17 països acusen el primer ministre magiar de violar les normes europees contra la discriminació i d'estigmatitzar les persones homosexuals amb les seves polítiques esbiaixades contra aquesta orientació sexual. El primer ministre holandès, Mark Rutte, el més combatiu en la reunió, ha arribat a suggerir que Hongria seguís els passos del Regne Unit i el seu Brexit, si és que no se sent còmoda amb els valors constitutius de la UE. Entrem, doncs, en un terreny essencial en la conformació de les accions humanes, com és el de l'axiologia i els valors. Uns fonaments ineludibles en el procés de Europeïtzació i de la preservació del nostre model social europeu. Sense ells tot es caurà.





@EP





Convé desemmascarar un personatge perillós com Orbán. Està bé que tracti d'enaltir el nacionalisme exacerbat del (mitjà) imperialisme centreeuropeu de segle XIX. I ho fa amb el seguidisme mamporrero dels líders també homòfobs de Polònia i alguns països de l' Grup de Visegrad a l'Europa de l'Est excomunista. Agitar la 'grandesa' de l'passat nacional és un recurs profusament utilitzat electoralment i, aparentment, amb bons resultats per tot arreu que vegem l'ascens de l'populisme a tot el món. Quin país no té alguna interpretació històrica de la qual sentir-se orgullós i esdevenir un recurs supremacista de la lluita electoral, amanida amb 'fake news' a discreció? Però creuar la línia del que ens fa conviure junts al Vell Continent és entrar en el terreny de la barbàrie. Ho és, per exemple, identificant homosexualitat amb pedofília i pornografia.





El detonant de la col·lisió entre la majoria dels representants de la UE en el Consell Europeu i Orban ha estat la llei aprovada pel Parlament hongarès (per 157 vots a favor i un en contra) per prohibir que s'esmenti l'homosexualitat a les escoles i eliminar els continguts relatius a aquesta orientació sexual en el material audiovisual o imprès a què puguin accedir els menors de 18 anys.





Algun lector pensarà que l'apel·latiu de neofeixista assignat al líder del partit FIDESZ - Unió Cívica Hongaresa és desproporcionat. Convenient serà portar a col·lació episodis del passat que il·lustren la possible deriva en curs. És el cas de les lleis racials promogudes per Benito Mussolini (el partit també va obtenir una majoria electoral a les eleccions i el parlament italià de 1924), i sancionades per l'inefable rei Víctor Manuel III. És un precedent a tenir en compte del que pot passar a Hongria, i la seva extensió patològica a la Unió Europea.





El feixisme italià va contribuir a la barbàrie antisemítica i a la magnitud de la Shoah, l'holocaust que va causar la mort de sis milions de jueus. Recordin que en les infames lleis racials promulgades pel rei italià el 1938, després de la seva aprovació al Parlament controlat pels feixistes, es discriminava contra les persones de religió jueva. Entre altres provisions s'establia, per exemple, la prohibició d'usar textos escolars en la redacció hagués participat d'alguna manera un jueu.





És aquest últim aspecte el que més neguit causa ara en la comparació amb la deriva hongaresa. Segons Orban, la llei aprovada a Budapest"... no té res a veure amb l'homosexualitat, és sobre els nens i els seus pares". També a aquests se'ls prohibia l'accés segons les lleis racials feixistes de Mussolini a tota la contribució al coneixement humà que haguessin aportat els pensadors hebreus en l'esdevenir de la humanitat.





En els temps presents, és exemplar que cada any es recordi al país transalpí a les víctimes de la Shoah en el 'Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust'. Encara subsumida d'alguna manera en la repulsa general per l'horror afavorit pels nazis, és just que s'expliqui a les escoles italianes com el feixisme va contribuir a la barbàrie antisemítica. En aquestes mateixes escoles el neofeixista Orban pretén ara amagar a l'homosexualitat.





Mediti el lector a l'respecte. Arribada és l'hora de dir "ja n'hi ha prou". I actuar en conseqüència ...