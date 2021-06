Guatemala bicentenària. Els pobles denuncien: "200 anys de robatori, saqueig i assassinats"

Guatemala, igual que diversos països d'Abya Yala, el 2021 celebra el bicentenari de la seva independència (1821). El Govern actual i les institucions públiques, des del 15 de setembre de l'any 2020, tímidament refereixen a aquest "aniversari trist" (en paraules d'Eduardo Villagrán) en els seus discursos ... perquè... No hi ha molt a celebrar!





En les comunitats indígenes i camperoles organitzades en resistència enfront dels abusos de les empreses i de l'Estat, les i els vilatans sembren tanques visibles amb el missatge de: "200 anys de robatori, saqueig i assassinats", i els difonen en les seves xarxes socials .





El missatge oficial de l'Estat i el missatge de les comunitats en resistència, al voltant dels dos-cents anys de Guatemala com a país, sintetitza, no només el desavinença entre Estat i pobles, sinó el desafiament pendent de l'emancipació i del sorgiment d'un Estat real a Guatemala.





@EP





En l'"Acta d'Independència" de Guatemala, apareix escrita la intenció última de l'elit criolla que en 1821 es resistia a pagar tributs a la Metròpoli: "Declarar la independència de Guatemala abans que els pobles es declarin independents". Així com el llegeix.





Mai hi va haver intenció d'emancipar els pobles de Guatemala, tampoc de construir un Estat real! Els criolls van crear l'Estat de Guatemala únicament per "evitar pagar impostos, utilitzar l'Estat aparent per augmentar el seu capital, i esprémer als pobles indígenes i camperols mitjançant tributs i treball forçat republicà".





Bicentenari del llibertinatge crioll





Dos segles després de la "independència" a Guatemala, es constata que: Uns pocs volen i la gran majoria s'arrossega per terra. Sí, així com llegeix.





El bicentenari va servir per configurar i materialitzar una Guatemala més estamentaria i castissa que les mateixes monarquies de l'Edat Mitjana d'Europa.





Els més rics de país, els que controlen els prop de 70 mil milions de dòlars del producte interior brut, no utilitzen les carreteres malmeses de país. Només viatgen en avionetes o helicòpters privats, fins i tot a la ciutat Capital. Mentrestant, la gran majoria del país no té ni per a una bicicleta, i les classes mitjanes (amb targetes de crèdit) mal viuen per pagar deutes.





Aquí, l'elit criolla mana fer lleis obligatòries per als seus plebeus, i els imposa utilitzant l'aparell estatal, militar i religiós. En això consisteix la "llibertat bicentenària".





Colonialisme durant la República és més letal que a la Colònia





Si durant la Colònia espanyola, els emissaris del Rei a Guatemala van organitzar als pobles originaris en prop de 520 pobles indis (una cosa semblant a "reduccions" indígenes) per proveir-mà d'obra per a les hisendes, i el pagament de l'impost a la Corona, la República bicentenària es va organitzar i va construir despullant els territoris comunals dels pobles, exprement-los amb treball forçat, i imposant impostos obligatoris a classes populars i classe mitjana. L'exoneració d'impostos als rics va ser una constant republicana al bicentenari Estat crioll.





A la República, es maltracta com "indis" ja no només a les i els originaris, sinó també a la població mestissa autoempleada o sobre explotada laboralment i amarrada a targetes de crèdit a perpetuïtat.





Estat plurinacional, un desafiament pendent





Davant d'aquesta realitat, i en ple bicentenari de la República criolla, les i els supervivents de les dues colonitzacions, organitzats en comunitats en resistència, des de l'àrea rural, no només protesten sembrant tanques contra el bicentenari de la despulla i aniquilació republicana, sinó també impulsen i plantegen la urgent necessitat de realitzar un procés constituent popular i plurinacional per a la construcció de l'Estat plurinacional, i així restaurar els bons viures dels pobles.





Aquesta proposta, que avança des de l'àrea rural cap a les urbes, és un desafiament per a tota la població de Guatemala. Es va poder sobreviure a tres segles de saqueig, es va poder aguantar dos segles més de colonialisme intern crioll, però no hi ha vida capaç de sobreviure eternament a la despulla i anul·lació.