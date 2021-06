Tornen els creuers MSC a Barcelona

@EP





Els creuers de l'empresa MSC tornen avui a reiniciar les seves operacions a Barcelona. Després de més d'un any i mig sense poder operar, el MSC Grandiosa tindrà parada a la capital catalana i podrà recollir passatgers, tal com va indicar la mateixa empresa fa uns dies en un comunicat.





Tot això es durà a terme sota els requisits de Govern. Tots els passatgers han de fer-se un test i les excursions per baixar del vaixell només es podran fer si aquestes estan programades.





De tota manera, per a cobrir-se les esquenes, l'empresa MSC ha establert un protocol perquè no hi hagi problemes amb el coronavirus. Un sistema de ventilació, una zona d'aïllament per si fos necessari, l'ús obligatori de les mascaretes i mantenir la distància de seguretat. A més, el MSC també reiniciarà les seves operacions a València a partir del dia 30 de juliol.