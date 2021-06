Un món sense contacte

Touchless sensing, o detecció sense tocar, és una forma avançada de comunicació entre humans i màquines que, com el seu propi nom indica, implica l'absència de contacte físic. És una cosa bastant estès ja; un exemple d'aquesta tecnologia és el reconeixement de veu, cosa que està present en els nostres telèfons mòbils i en altres dispositius que fem servir de manera quotidiana. Es tracta de la solució més adequada per garantir que, davant d'una malaltia contagiosa com la que ha patit la població mundial, reduïm el més possible el tocar i manipular objectes, i amb això, les possibilitats de contagi.





Alexa, d'Amazon, funciona amb el reconeixement de veu @ep





El que la COVID-19 ha deixat clar és que una part important de la població es mostra procliu a rebre serveis que no requereixen contacte físic, o, dit d'una altra manera, prefereixen usar tecnologies contactless. A l'abril de l'any passat Capgemini va publicar els resultats d'una enquesta realitzada a més de 4 800 consumidors de 12 països, orientada a descobrir com la pandèmia ha condicionat l'actitud present i futura de el públic cap a la necessitat de realitzar interaccions en la seva vida diària que requereixin el contacte.





La principal conclusió d'aquest treball és que durant la pandèmia el 77% dels enquestats globalment van manifestar que incrementarien el nombre d'interaccions sense contacte a través d'assistents de veu, tecnologies de reconeixement facial o apps. Però no es tracta d'un fet aïllat que passi quan la malaltia sigui totalment controlada, ja que el 62% de la població espera augmentar les seves relacions contactless amb l'entorn després de l'eradicació de la COVID-19. En l'anàlisi per països, Espanya presenta uns percentatges de 71% i el 60%, respectivament.





Un dels tipus d'interfícies sense contacte més populars són allò basats en la veu. Els sistemes intel·ligents amb els quals interactuem a través de la parla natural estan entre nosaltres de forma molt estesa. Els nostres mòbils, tauletes i ordinadors incorporen els assistents de veu, com són Siri d'Apple, Bixby de Samsung o Cortana de Microsoft. D'acord amb el més recent informe d'ús digital que realitza periòdicament Hootsuite, el 45% dels usuaris d'internet del món utilitza regularment la veu per comunicar-se amb els seus dispositius, xifra que a Espanya és de més d'un terç dels mateixos.





La veu està present cada vegada més en l'entorn domèstic en la figura dels altaveus intel·ligents, que d'acord amb el Marc General de Mitjans 2020, ja són presents en el 2,6% de les llars espanyoles. No obstant això, les tecnologies de reconeixement de la parla tenen també un gran potencial en els espais públics. A l'igual que a les llars intel·ligents -i potser amb més raó- les zones que compartim amb altres persones són ferms candidats a acollir aquest tipus de sistemes. Pensem en ascensors, en l'encesa i apagada de llums, l'obertura i el tancament de portes, en els termòstats per regular la temperatura o en l'ús dels serveis públics, on qualsevol acció que desitgem pugui dur-se a terme només amb demanar-ho, sense necessitat de tocar res.





Un altre camp d'aplicació de les interfícies de veu són els serveis financers. D'acord amb Business Insider, el 31% dels adults dels Estats Units duran a terme pagaments amb la veu en 2022. De fet, Siri d'Amazon ja realitza transferències amb Venmo, el sistema de pagament virtual de PayPal. I, també, en restaurants i comerços que normalment facin ús de pantalles tàctils, aquestes poden ser substituïdes per assistents de veu, garantint d'aquesta manera una major higiene.





La visió artificial és un camp de la intel·ligència artificial que persegueix crear programes capaços de reconèixer el món que els envolta a través d'imatges i vídeos. Una de les aplicacions d'aquesta branca tecnològica és el reconeixement facial, és a dir, utilitzar el rostre de les persones com a element d'autenticació biomètrica. Es tracta d'una tècnica que podria substituir la identificació a través d'empremta digital, ja que a diferència d'aquesta no requereix contacte físic. Caixabank ja va llançar en 2019 un sistema per poder operar en caixers electrònics basat en el reconeixement facial, i aquesta tècnica també és utilitzada per realitzar pagaments per part de MasterCard: amb només fer-se un selfie, l'usuari autoritza un pagament.