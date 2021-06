Harmonia i tendresa a Tanjung Puting

Jane Goodall va escriure: «Els ximpanzés, els goril·les i els orangutans han viscut milers d'anys vides fantàstiques als seus boscos, en entorns on regna l'equilibri. Mai se'ls ha passat pel cap destruir el bosc, destruir el seu món. Diria que han tingut més èxit que nosaltres pel que fa a estar en harmonia entre ells i amb el medi ambient».





No ho dic jo, que també, ho diu una persona que ha viscut durant molts anys a dos mons: el que anomenem "civilitzat" i aquest altre al qual ens referim com "salvatge". Em pregunto, si els que van fregir als forns d'Auschwitz a milers de persones; els que van col·locar una bomba amb dos-cents quilos d'amonal a la caserna de la Guàrdia Civil de Vic portant-se la vida de deu persones, cinc d'ells nens; o, el cabró que va ficar a les seves petites filles a una bossa i les va enfonsar davant les costes de Tenerife, tenen una mica d"humans" o "civilitzat". Probablement, per desfogar-nos, ens referim a ells com"salvatge", però cap dels habitants de la selva es comporta així. Probablement, el lector dirà que són casos poc freqüents i segur que té raó, però hem d'assumir que aquestes "salvatjades", "animalades" o "bestialitats" no les cometen els animals o les bèsties i, per tant, hauríem de referir-nos a elles com el que són, "humanitats", ja que són més pròpies de les coses que fem els éssers humans i no els animals o altres éssers vius, com les flors i els arbres ... Vagi per davant, que no em refereixo a tots els éssers humans , però sí a bastants, si tenim en compte les "humaitats" comeses al llarg de la història, incloses les que obriran i tancaran avui els telenotícies.





Kalimantan, Indonèsia. Illa de Borneo. Figura: JL Meneses







Motivat per conèixer aquest món "ensalvatgit" i aquests animals "tan bèsties", vaig viatjar allà on la selva és selva ja que encara no hem acabat de desplomar-la dels infinits recursos que ens ofereix. Només ens demana respecte, però està vist que no desistirem en el nostre afany de reduir-les a la mínima expressió, encara que només sigui per ens passa per allà. Ja no queden tantes en aquest planetoide que destrossem a mossegades, però sí algunes i, una d'elles, es troba a Kalimantan, nom que donen els indonesis al seu territori a l'illa de Borneo. La llegendària illa està voltada pels mars de la Xina, el de Célebes i el de Java i, Indonèsia, la comparteix amb Malàisia i el sultanat de Brunei, on el sultà es passeja, quan surt del seu palau de mil vuit-centes habitacions, en un Rolls-Royce d'or, a més de cinc mil cotxes, i on lapiden els homosexuals i adúlters, assoten a les lesbianes i tallen mans i peus als lladres (un exemple més del nostre món civilitzat).





Kalimantan, illa de Borneo. Fotografia: JL Meneses







La manera més senzilla d'arribar des de Barcelona és volant a Bangkok i des d'allí, a l'illa indonèsia de Java on es troba la capital, Jakarta, centre neuràlgic de país. Des d'allà, un avió d'una companyia local o vaixell transbordador et pot portar amb força facilitat a qualsevol part d'Indonèsia, un país amb milers d'illes i nombrosos grups ètnics. Multiculturalitat a la carta. En el meu cas, perquè m'encanta parlar per la meva boca i no per la d'altres, vaig volar des de Jakarta Pangkalan Bun, a l'illa de Borneo, amb Nam Air per gairebé 40 euros i amb animació local inclosa. En poc més d'una hora, et plantes a la tercera illa més gran del món, després de Groenlàndia i Nova Guinea, on a més dels mercats flotants com el de Banjarmasin, o les mines d'or i diamants de Cempaka, es troben en plena llibertat campant per la selva orangutans de pelussera rogenca i amable mirada, entre d'altres animals de la mateixa mena, compartint cel i terra en pau i harmonia amb humanoides nadius que, com la selva i els orangutans, corren el perill d'extinció.





Riu Kumai, Kumai. Fotografia: JL Meneses







Tan sols quinze quilòmetres separen Pangkalan Bun de la ciutat i port Kumai. Com el sol i la lluna, les seves cases es miren al riu Kumai, vestint-se de tots els colors imaginables. Val la pena navegar per ell a qualsevol hora del dia per sentir emocions intenses que provoquen la piloerecció (pell de gallina) i és fàcil trobar un barquer disposat a portar-te, per quatre rupies, a on vulguis i fins que et cansis. Per cert, un no s'ha d'espantar amb els preus. Per exemple, el passeig en barca pot costar al voltant de 18.000 rupies que equivaldria a 1 euro.





Després de la piloerecció amb barca, et pots perdre entre les cases de fusta veient els vilatans en els seus quefers quotidians. Alguns són pescadors, altres es dediquen al transport de mercaderies al llarg a llarg de l cabalós Kumai i altres, es dediquen a portar en les seves embarcacions a aquells que se senten atrets per la fauna i la flora de l'indret. Al capvespre, gent de totes les edats es reuneixes als carrers entretenint-se amb coses tan poc freqüents com veure un mico macaco anant carrer amunt carrer avall conduint una petita motocicleta. Són tan rars, que fins s'entretenen donant el biberó a cadells, imagino que orfes, de totes les espècies.





Des del port de Kumai surten cada dia embarcacions cap a la reserva de Tanjung Puting, famosa per ser un lloc protegit en el qual els orangutans i altres animals campen al seu aire. Hi ha dues maneres d'arribar-hi, contractant una sortida amb alguna de les agències que operen a la zona, o pel teu compte buscant algú que et porti. En el meu cas, vaig arribar a un acord amb un guia i vam viatjar en una llanxa fins a la zona. Aquesta és l'opció econòmica, però a més d'aquest avantatge té altres, com no estar subjecte a dies i horaris, menjar i dormir allà on et donin aixopluc i t'asseguro que són molt hospitalaris, en resum, personalitzar el viatge i l'experiència.





Riu Sekonyer cap Tanjung Puting. Fotografia: JL Meneses







Poc després de deixar el riu Kumai i posar rumb al riu Sekonyer el panorama canvia substancialment. L'aigua, es vesteix de marró òxid i, sobre les seves ribes es reflecteixen tots els verds, el dels manglars de palmera Nypa i els de les nombroses varietats d'arbres que competeixen en alçada fins gairebé arribar a un glòria. Un cel, que es cobreix amb freqüència i obsequia tot ésser vivent que habiti en la immensa selva, amb el riu que alimenta i sosté totes les espècies de vida. Incloc, la d'aquest ésser humà que viu en harmonia amb el seu entorn com un ésser viu més i no el "bitxodivers" que amb la seva malèvola llengua bífida i disfressat amb tot tipus de vestits posa en perill, un dia sí i un altre també, el paradís que ens ha estat regalat. A la petita vila de Sekonyer podem trobar aquesta comunió entre l'ésser humà i el medi ambient. Com es pot observar a la foto que acompanyo, l'harmonia, la pau i l'assossec es reflecteix en els seus rostres, excepte en el deL menut, que sembla que no li fa molta gràcia que l'ensabonin. En aquest món "tan salvatge" sempre trobes un somriure, una cosa que menjar i un lloc on dormir. Però Edi i jo hem de reprendre el camí perquè, en els més de 4.000 quilòmetres quadrats de Tanjung Puting, hi ha molt a veure i sentir, i perquè per això he viatjat fins allà.





Llogaret de Sekonyer. Fotografia: JL Meneses







Sense dir ni piu segueixo els passos d'Edi, el guia de no més de vint anys amb el qual vaig sortir de Kumai i qui va decidir què és el que havia de portar a la meva motxilla i com seria la meva vestimenta. Ell, anava en pantalons curts, samarreta de màniga llarga i xancletes. Amb mi va ser més permissiu, em va permetre bambes, la màquina de fotos i un barret al Indiana Jones que va estar la major part del temps penjat a la meva esquena. Excepte el cruixir de les branquetes i fulles que entapissaven el camí, el silenci a la selva era sepulcral. Edi, furgava amb un palet els forats a la recerca d'algun animalet que ensenyar-me: formigues gegants, tèrmits, escarabats ... i jo, amb una diarrea a sobre que amenaçava tempesta a cada pas, el seguia en silenci fins que no vaig tenir més remei que informar-lo de meu estat (els gestos són un idioma universal). Sense sorprendre gens ni mica i sense ni tan sols furgar amb el seu bastonet pel meu anus, es va acostar a un raïm de Nepenthes (plantes carnívores), va arrencar una de les flors amb forma de gerreta i em va instar al fet que begués el líquid que hi havia al seu interior. Després dels coneixements que m'havia demostrat que tenia sobre flora, fauna i altres foteses, no vaig dubtar ni un instant a fer-li cas. Escolta, mà de sant, ni el triple Fortasec actua tan ràpid.





Raïm de Nepenthes. Fotografia: JL Meneses







No vam trigar en veure els primers habitants dels arbres. Enfilats a les branques ens observaven diversos tipus de micos: els nassuts, amb els seus grans, ataronjades i aplanades nassos, les més grans del món (els polítics els guanyen); el gibó de barba blanca; els macacos de cua de porc ... Continuem el camí, el bosc cada vegada era més espès i els arbres més alts (alguns arriben als cent metres), amb prou feines es veia el cel, excepte quan les copes es movien. Vaig pensar que era el vent, però Edi em corregeix, em diu que s'acosten els orangutans i que són ells els que mouen les copes. I així és, no triguen a aparèixer, primer a la part alta dels arbres i poc després, els tens a tan pocs metres de distància que gairebé pots abraçar-los. És, el moment de la trobada amb els éssers pelats i la seva hora del plàtan, després del dinar natural que els proveeix la selva. No diuen res, per què les paraules si diuen tot amb la mirada i la seva actitud relaxada. Porten les seves cries perquè vegis com les alimenten, les cuiden, protegeixen i acaronen. I un, es queda bocabadat, es commou i emociona amb el que està veient, sentint i vivint. En el vídeo que acompanya aquest article hi ha una petita mostra del que escric.





Tanjung Puting. Fotografia: JL Meneses







Aquesta àrea de protecció de la biodiversitat, Tanjung Puting, es va establir en els anys trenta de segle passat amb l'objectiu de protegir els orangutans i micos nassuts, endèmics de l'illa de Borneo, de la desforestació i el deteriorament de l'hàbitat natural que necessiten per sobreviure com a espècie. Als anys setanta va ser declarada la zona reserva de la biosfera per la UNESCO i poc després, parc nacional pel govern indonesi. Però, entre nosaltres, hi ha "animals", amb perdó d'aquests, que les normes dirigides a preservar el medi ambient i als éssers vius que hi habiten se les passen pel forro i, ja sigui per interessos polítics o econòmics, posen en perill els ecosistemes de la nostra casa comuna. En aquesta illa com en altres selves tropicals, es porta a terme la tala il·legal de boscos, els incendis i la destrucció per a la seva transformació de zones de cultiu, com la palma d'oli o els cultius de soja. Si se segueix per aquest camí, aviat la selva deixarà de donar-nos aliments, fusta, medicaments, cultura, oci, harmonia, tendresa ... D'altra banda, i per si no fos suficient, quan s'ha intervingut, han engabiat els animals en camps de concentració, els zoos, per exhibició i gaudi dels éssers civilitzats. La pèrdua de la seva llibertat els canvia la cara, emmalalteixen física i mentalment i moren tristos lluny del seu hàbitat natural. Una cosa semblant passa a alguns éssers humans quan els obliguen, d'una manera o altra, a abandonar el seu hàbitat natural i els confinen en els suburbis de les grans ciutats.





Orangutans a Tanjung Puting. Fotografia: JL Meneses







Vaig tornar d'aquest fabulós viatge als autèntics regnes d'aquest món, amb els conceptes d'"harmonia" i "tendresa" reforçats al parc natural de la meva memòria, on descansen les experiències i conviuen en pau tots els meus éssers vius i morts. Fregar aquests conceptes, harmonia i tendresa, ni que sigui amb les puntes dels dits és una cosa que converteix l'aparentment ordinari en sublim i obliga a entonar un càntic d'agraïment per aquesta vida que ens ha estat regalada. Quantes vegades ho recordo i quantes ho oblido, tot i vestir-me cada matí amb els meus bons pensaments i els meus millors propòsits. Som humans i l'orangutan, ja ha deixat de preguntar des de fa molt temps si estem tarats o tornant maldestres. Ho sap, però prefereix seguir mil anys més com és perquè les "humanitats" no el motiven en absolut.





Va arribar el moment de posar punt final a aquest nou article, el 22. Els 21 anteriors queden escrits en la pols de camí, en un llibre que dono a llum aquest proper mes de juliol. Però, abans de trencar aigües, crec oportú acabar l'article com vaig començar, amb una frase de Jane Goodall que diu: «M'agraden alguns animals més que algunes persones i algunes persones més que alguns animals».





Estimats amics, levad àncores !, desplegueu espelmes! i que l'estiu us sigui propici. Ens veiem a l'agost, si hem de veure'ns.