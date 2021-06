El Rei no es rendeix i torna a Barcelona tot i els independentistes

Una de freda i una de calenta, això és el que volen escenificar el govern de Catalunya davant dels seus votants, simpatitzants,entitats independentistes i fins i tot de la mateixa CUP, que ja se sap el que opinen de la Casa Reial.





Felip VI @ep





Aquest dilluns fins a dijous té lloc a Barcelona el Congrés Mundial de telefonia, MWC - més discret per l'absència de grans firmes- que ve a normalitzar la volta després del covid dels salons a la Fira de Barcelona. Com era d'esperar, l'escenificació de Pere Aragonès i el seu govern no ha defraudat: no reben al Rei, ¿Deu ser per això de no rendir vassallatge? Però sí que han estat presents en el sopar oficial i en la inauguració del saló més important del món de telefonia mòbil. L'actitud d'un govern amb el cap de l'Estat és com menys vergonyosa, reprovable i de menyspreu cap a la ciutadania que es declara constitucionalista i que ha vist una vegada més com el govern que diu representar a tots s'ha inclinat a la banda de sempre: l'independentisme. Un exemple que cada dia fa menys creïble que els que han de donar exemple i complir la Carta Magna, es la saltin un dia sí i un altre també, en nom d'una representació que no compleixen. Poden fer aquest tipus d'escenificació? Poden perquè ho fan, però no haurien, en pro de la convivència que diu que vol i perquè li entra al càrrec que ostenta. Cal no oblidar que ells són la representació de l'Estat a Catalunya.





Molts es pregunten per què el Govern aplica la teoria tan popular "una de freda i una de calenta". Doncs perquè el món econòmic esperava un canvi d'actitud de govern català després de tants anys de despropòsits i va quedar evidenciat que no seria així les jornades del Cercle d'Economia, on bastants dels presents es van quedar de pasta de moniato amb les intervencions del president Aragonès i alguns dels seus consellers. No es podien creure el que estaven escoltant. Va ser tal la sorpresa que li van fer arribar un missatge al president Aragonés en què li indicaven que aquest era un mal camí per a aquesta nova legislatura. Aragonès va prendre nota i tracta de fer equilibris, sent conscient que es troba en un trapezi sense xarxa, situació que no se la posa fàcil els seus socis de JXCat que volen liderar l'independentisme amb permís de la CUP i l'ANC. Serà capaç el president republicà de dirigir al seu gust el circ? No ho té fàcil perquè els "herois" sortits de presó després de ser indultats pel president Sánchez volen recuperar el temps perdut i recuperar el seu espai polític / mediàtic tot i la inhabilitació que tenen a sobre. D'antuvi, aquest dilluns rebran dos homenatges; un al Palau de la Generalitat i altres al Parlament de Catalunya, on les dues principals institucions catalanes els van a rebre amb tots els honors que es "mereixen" els seus herois. Al Parlament, els espera PP, Ciutadans i Vox, que estan indignats amb l'acte. Uns homenatges amb una gran simbologia i que demostren que les institucions són d'ells, només d'ells Algú esperava una altra cosa? Segons la saviesa vèdica: "Compartir el que es té amb els altres, ajudarà a comprendre que res és propi" .. El Rei dins les seves obligacions no es rendeix i torna a Barcelona encara que als independentistes no els agradi.