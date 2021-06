VÍDEO: Un TikToker, criticat per dissenyar sabates per formigues

L'usuari de TikTok @pencilengraving va voler compartir a través de la xarxa social el seu enginy i talent: va dissenyar sabates per a formigues. Al vídeo, a més de veure com crea aquestes sabates, es pot veure com se les posa a una formiga.





Per a ell, això era una cosa bona, una opinió que comparteixen molts usuaris que l'aplaudeixen pel seu enginy. Al cap i a la fi, amb un llapis i un cúter va crear tres parells de botes en miniatura. No obstant això, altres persones han considerat això maltractament animal i no s'han tallat a l'hora de criticar el jove.