5 pobles bonics per fer una excursió sense sortir de Barcelona

A vegades sentim la necessitat de fer excursions d'un dia per escapar de la rutina. Per sort, a Barcelona hi ha diversos pobles bonics en els quals gaudir d'unes hores de desconnexió. Dels que ens fan viatjar en el temps o barrejar-nos amb la natura.





Això sí: tingues en compte que, per visitar-los, et caldrà tenir cotxe. Arribar fins a ells en transport públic no és tan fàcil com moure's per l'àrea metropolitana.







Mura





@catalunyapress





No és estrany llegir el nom de Mura quan algú nomena els pobles més bonics de Barcelona. I és que aquest municipi, a aproximadament una hora de cotxe de la capital, compta amb carrerons de pedra molt pintorescs que ens traslladen en el temps. És una localitat tranquil·la, tot i que concorreguda per turistes, amb carrers estrets, murs i muntanyes de fons. Ideal per a un passeig per l'època medieval.





Rupit i Pruit





Pixabay





A la comarca d'Osona trobem Rupit i Pruit, un altre poble fotogènic i recomanable. Està situat al vessant d'un cingle i no es pot accedir al seu interior amb cotxe. Està envoltat de paisatges increïbles i compta amb diversos punts d'interès, com el seu pont penjant de cordes o el carrer de Fossar, tot un símbol de Rupit, amb cases d'arquitectura rústica.





Bagà





@catalunyapress





Situat al Parc Natural del Cadí-Moixeiró es troba Bagà, un poble amb casetes de pedra i un patrimoni històric. Travessat pel riu Bastareny, té diversos llocs atractius: el seu pont medieval i la plaça Major Porticada, d'estil medieval, per exemple.





Talamanca





@catalunyapress





Molt a prop de Mura es troba Talamanca, un altre poble de pedra, però molt més tranquil que l'anterior. Destaca, sobretot, el seu castell romànic. També les àmplies vistes a les muntanyes del seu voltant.





Cardona





Pixabay





De Cardona destaquen tres coses: el seu casc antic, el castell i la seva gran muntanya de sal. Tan important és la sal a Cardona que antigament fins i tot es va arribar a utilitzar com a moneda de pagament. Ara es poden visitar les mines de sal.