Deixen anar 100 pollastres pels carrers de la Xina per capturar un lleopard

Pixabay





Fa uns mesos, 3 lleopards es van escapar d'un zoològic de la Xina i les autoritats van demanar a la població que no sortissin de les seves cases fins que els capturessin. Van aconseguir atrapar dos, però el tercer no apareixia, així que van decidir ajudar-se de 100 pollastres per aconseguir-ho.





Durant tres dies es van mobilitzar helicòpters, equips de vigilància armats amb rifles, dispositius de visió nocturna i sensors d'infrarojos. A més, 1.700 militars van recórrer la zona i van fer que més de cent drons sobrevolessin els carrers per intentar localitzar els animals. Per descomptat, van comptar amb l'ajuda ciutadana.





Així va ser com van aparèixer dos dels tres lleopards. Al tercer no hi havia manera de trobar-lo, així que un especialista en comportament animal va proposar deixar anar 100 pollastres: si el lleopard tenia gana, caçaria als pollastres per alimentar-se.





Ho van fer: un camió va deixar anar a 100 aus que van correr pels carrers de la Xina. No va servir per trobar el lleopard, que els experts creuen que està mort perquè a l'haver viscut en captivitat no sap buscar menjar per ell mateix. Però sí va servir per donar lloc a una història bastant curiosa.