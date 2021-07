"Quan tota la resta falla, pren-te unes vacances"

@EP





Algunes persones gaudeixin ja de les seves merescudes vacances, d'altres, segueixen esperant-les - els que s'ho puguin permetre- que arribin per ells el gaudi d'aquests dies de descans o de realització de totes aquestes coses que no són possible fer al llarg de l'any. L'estiu és època de llum, color, carrers plens, terrasses abarrotades, música. En definitiva, és una estació de vida, perquè com diu el cantant John Mayer "Perquè una mica d'estiu, fa que tot l'any valgui la pena". La realitat, diuen, sempre supera la ficció i a més hi ha persones disposades a amargar l'existència als altres.



Amb els polítics del Procés indultats i al carrer, gràcies a la benevolència -legal- del president de govern, Pedro Sánchez, encara que alguns venguin la moto -hi ha qui se la compra que ha estat per les pressions d'ells, la ciutadania pacífica s'havia fet la illusió que almenys aquest estiu seria més tranquil: descans, gaudi, polítics calladets i tot un reguitzell d'illusions que només han estat un somni d'una nit d'estiu fins que els polítics se'n vagin de descans i deixin a la ciutadania tranquilla.



Els polítics "indultats" s'estan dedicant a fer una gira pel territori per seguir parlant que ho tornarien a fer - no tots ho diuen -, se sent guanyadors, estan exultants i tot ha estat un èxit. Per completar les seves gestes, visita obligada Waterloo, per saludar l'expresident fugit i compartir amb la resta dels fugats unes hores: posat, xerrada menjar i brindis, encara que algun se li haurà ennuegat.



Puigdemont i els que es troben a Brusselles amb ell, volen una altra mesura de "gràcia" per tornar a Catalunya sense haver d'entrar a la presó, ni passar pels tribunals espanyols que els condemnin. Un miracle?, és el que esperen i estrenyen als seus socis de govern perquè això passi. Com acabarà tot?. Tornant, trepitjant la presó, condemnats i després se'ls aplicaran l'indult com als seus socis polítics. És el que és legal, però clar, sempre hi ha excepcions. ¿Es donaran?. Res és impossible.



El Tribunal de Comptes reclama "els diners" que s'han gastat indegudament Mas, Junqueras, Puigdemont i companyia. Aquests responen que és una persecució i també són víctimes. Per arreglar la situació, el govern d'Aragonés aprova que la Generalitat es faci càrrec de avalar el pagament- amb els diners de tots els ciutadans de Catalunya- de les "víctimes". Ja està de nou embolicada: els partits de l'oposició s'han posat molt nerviós i amenacen de denunciar l'operació de govern català. Un altre disgust per a Pedro Sánchez que està jugant al parxís.



Per si no n'hi hagués prou, el soci de govern, Unides Podem critica algunes de les mesures de govern de què forma part, com si els seus ministres fossin per lliure i només accepten aquelles coses que els beneficiem. Ja hi ha merder intern i per a aquest mes de juliol s'espera remodelació de l'executiu amb la sortida d'uns quants dels seus ministeris. Una situació que sempre no és fàcil per al que ha de prendre la decisió.



Per si no tingués ja prou problemes, el president del govern té previst viatjar als EUA i avui dia no es contempla que el president d'aquest país, Joe Biden, tingui pensat rebre-ho. Tot un gest que demostra les bones relacions que hi ha amb el govern nord-americà. Tot un panorama que desmunta que l'estiu és per gaudir i passar-s'ho bé.



Així que, com deia la pacifista i Premi Nobel de la Pau, Betty Williams: "Quan tota la resta falla, pren-te unes vacances". Res millor podrien fer el nostre polític que seguir el seu consell.