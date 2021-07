Una serp mossega un home en els genitals a un WC

Foto d'arxiu





Un home resident a la ciutat de Graz, a Austràlia, es va emportar un ensurt enorme quan una serp va mossegar-li els genitals al seure's al vàter de casa seva. L'afectat, de 65 anys d'edat, no es va adonar que a l'interior de l'inodor es trobava una serp de 160 centímetres de llarg fins que va sentir una punxada.





En el moment en que el rèptil el va mossegar, l'home es va aixecar i es va adonar del que passava. Va cridar als serveis de emergecia i va ser traslladat a l'hospital per assegurar-se que no se li infectava la ferida, que no va ser de gravetat. El que si va ser important va ser l'ensurt que es va emportar.