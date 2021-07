Intel·ligència artificial per a la cura de la salut

@EP





La intel·ligència artificial té el potencial suficient per arribar a transformar completament com es presta actualment la cura de la salut. D'una banda, serà capaç d'oferir unes prestacions millors i més eficients en termes de costos, i per una altra, podrà ajudar a fer front a la manca estructural de personal a la qual s'enfronta el sector sanitari.





L'Organització Mundial de la Salut calcula que el 2030 faran falta en el món gairebé nou milions de els llocs no seran coberts, entre metges, personal d'infermeria i llevadores. L'automatització de moltes tasques sanitàries pot arribar a estalviar entre el 20% i el 80% del temps dedicat a funcions repetitives i rutinàries dels treballadors de sector, d'acord amb un informe elaborat per McKinsey & Company.





D'altra banda, el 2050 un de cada quatre ciutadans europeus i nord-americans tindrà més de 65 anys. Els sistemes de salut van a haver d'enfrontar amb una proporció cada vegada més gran de pacients amb necessitats complexes. El model actual ha de transformar-se per donar solucions a aquesta demanda sanitària canviant, en què la dada serà un input essencial de cara a optimitzar mitjançant l'ús de màquines intel·ligents nombrosos processos dins de la prevenció, el diagnòstic i el tractament, que ara són en seva major part realitzats per treballadors humans.





La incorporació dels sistemes intel·ligents en la sanitat probablement s'accentuï a partir d'aquesta crisi sanitària en la qual estem immersos, encara que es tracta d'un fenomen que té el seu origen en tendències més profundes i més llarg termini. En primer lloc, ens trobem davant d'un canvi important en el tipus de sanitat demandada en els països occidentals, que és fortament condicionada per l'envelliment de la població i per l'augment de l'esperança de vida. Mentre que els centres hospitalaris que existeixen en l'actualitat van ser dissenyats per atendre problemes de salut -més o menys aguts- de poblacions relativament joves que es solucionen en uns dies o setmanes, l'esquema actual implica fer front a les necessitats de col·lectius creixents de majors , les patologies són cròniques i complexes, i que requereixen d'una cura i una atenció constant a llarg termini.





Un altre fet que justifica l'arribada de la intel·ligència artificial és la gran quantitat de dades sanitàries -de big data - que hem produït en aquesta dècada que es tanca, i el maneig i gestió superen la capacitat humana, tant pel seu volum com perquè la major part són dades no estructurats, és a dir, que no estan continguts en bases de dades i subjectes a un format comú manejable. Els algoritmes es desenvolupen bé per donar sentit a tota aquesta informació en brut, com es demostra cada dia al camp del màrqueting i la publicitat dirigida.





L'evolució de la tecnologia informàtica sanitària s'ha anat desplaçant dels productes a les plataformes, i d'aquestes a les solucions. Mentre que en les passades dècades la innovació es centrava en els productes, en aquesta s'ha produït el desenvolupament de les plataformes sanitàries per a la cura en temps real. S'espera que la que ve la protagonitzin les solucions mèdiques basades en la intel·ligència artificial, la robòtica i les realitat virtual i augmentada.





D'altra banda, la revolució digital que estem vivint ha comportat una mena de democratització de la innovació, de manera que qualsevol usuari porta a la butxaca dispositius que incorporen aplicacions relacionades amb la intel·ligència artificial, com poden ser els assistents dels smartphones. Des del punt de vista de la cura de la salut això implica que els ciutadans cada vegada estan en millor situació per poder recopilar i gestionar les seves pròpies dades biomètriques, amb l'objecte de dur a terme un adequat cura de la pròpia salut.





Finalment, gràcies a les xarxes de comunicacions -i especialment a les inalàmbriques-, i a internet de les coses, la cura de la salut s'ha tornat una mica ubic, que transcendeix les parets dels hospitals i dels centres de salut. Les formes d'assistència remotes aniran poc a poc cobrant importància en els nous models sanitaris, i aniran acompanyades de solucions cada vegada més automatitzades, gràcies a la intel·ligència artificial, i més personalitzades per mitjà de l'analítica de dades.





D'aquesta manera, la tecnologia s'ha anat introduint en els diferents aspectes que constitueixen l'atenció sanitària, des del propi cura de la salut, fins a la detecció primerenca de patologies, passant pel diagnòstic, la presa de decisions, el tractament, i també , la investigació mèdica i el desenvolupament de nous fàrmacs.