Missió de l'advocat

Amb ànim renovat celebrem un aniversari més del Dia de l'advocat, ens va recordar el Llic. Carles Viñamata Paschckes en al·lusió al que cada 12 de juliol des de fa dècades recordem. Un 12 de juliol es va instaurar en aquest meravellós país, la primera càtedra de dret, alternativa que vam escollir com a matèria d'estudi i després com a professió de tota la vida. "L'estudi i exercici del dret, practicat en el marc de les seves pròpies normes ètica i tècnic-jurídiques, ens ha fet vessar d'experiències inigualables i també de nous reptes", va assenyalar amb orgull el president del Col·legi Nacional d'advocats Fòrum de Mèxic, en un desdejuni que ens va permetre després de dos anys de limitació presencial, en la qual diversos de nosaltres es van avançar a la fin que tots hem d'aconseguir i que per alguna raó inexplicable ens té encara com exèrcit disposat a lluitar per "aconseguir la justícia i la vida digna per a tots sota la cobertura de l'imperi de la llei ".





A més de mig segle d'haver conclòs a la facultat de dret de la UNAM, la llicenciatura de lleis, he estat testimoni de les lluites dels que van decidir litigar, defensant a persones que d'una o altra manera es van veure afectats en els seus drets, igual en matèria civil, penal, laboral i fins i tot agrari. Molts, alguna vegada incursionamos en l'àmbit administratiu, altres vam decidir compartir amb generacions joves de diverses universitats, tant el teòric que vam aprendre a les aules com el que la vida ens ha ofert per a ser factor de desenvolupament, personal, familiar i social i en alguns casos a nivell internacional públic o privat. Sense la comprensió del que suposa l'Estat de Dret, és difícil, fer eficients diversos plans d'activitat dels poders executiu, legislatiu i judicial. La vigència i permanència del sistema de normes que les societats s'han donat al llarg de la seva història "és condició primordial perquè es desenvolupi la vida nacional i pacífica que tots d'una manera o una altra anhelem" [1] [1] ha aconseguit Mèxic crear riquesa, créixer, mantenir un estat de pau i justícia fins i tot per sobre de molts països similars el nostre? Indubtablement la resposta hauria de ser afirmativa, ja que amb les lleis com a guia; els excessos i deviaciones de conducta d'uns pocs, han permès a la major part de la població guanyar beneficis. Com evitar desfer el caminat?







Per descomptat que hi ha molts reptes a assolir, hem de reduir el nombre de víctimes derivat de la inseguretat que es potencia quan les lleis no s'apliquen com van ser dissenyades. Es pot assumir com a perfecta una norma que no té sanció a les conductes que s'allunyen del permès? Què passa si els encarregats d'aplicar les lleis, es condueixen més per qüestions de política o moda publicitària que pels principis generals de dret? S'ha adonat que d'entre la multitud de moviments feministes, hi ha alguns que de veritat no poden acreditar les acusacions d'abús sexual que pregonen? Coneix casos en els quals sense més element que la dita d'un ciutadà que acusa, algun jutge condemna l'acusat sense haver-se fet proves? De debò el poder judicial està inundat de corrupció?





Permetre l'equilibri entre sistemes econòmics aparentment en conflicte doncs d'una banda potencia el mercat mentre que per l'altre necessita la creació d'oportunitats per a tothom, és possible aconseguir-ho només amb lleis que busquin la unió dels qui coincideixen i la tolerància amb aquests que dissenteixen. És possible assolir aquest repte si es atia la confrontació entre els dos grups? Recordo a un alumne -es notava la seva extrema pobresa- amb moltes limitacions econòmiques i socials, que al meu semestral pregunta de per què vols ser advocat?, em va relatar les seves constants visites al reclusori en companyia de la seva mare per intentar condicions més humanes per el seu pare acusat d'un delicte que la família considerava no havia comès i el MP no havia acreditat. "Per això vaig decidir ser advocat des de nen per a 'fer justícia". No vaig saber quin va ser el final de la història; però em consta que aquest jove, amb moltes situacions en contra es va esforçar més que altres dels seus companys perquè el seu anhel era ni més ni menys que fer justícia. Va aconseguir aquest jove remuntar el seu ressentiment per haver-se trobat a mals advocats? ¿Va superar els seus ressentiments emocionals i a final del dia va entendre que la justícia és una cosa molt diferent de la venjança? Aquest és el dilema.





De la mateixa manera que els mals metges poden enviar al panteó a algú per una perjudicial aplicació d'anestèsia, i que es deu als perniciosos enginyers que molts morin a causa d'un pont que s'esfondra o un clot que tira tu casa o es menja persones ; també hi ha advocats que per diners, por a una acció criminal contra si, la seva família o simplement per la seva confusió interior sobre el causa i l'indegut, defensen o resolen en favor dels molt perversos i davant la possibilitat de la frustració no em queda més que el record de la meva sàvia àvia "filla no et preocupis Déu castiga sense pal i sense quarta".





Per descomptat a la nostra celebració de dia de l'advocat, vam comentar de moltes coses: les frustracions, els estranyaments, la impotència al veure com és que molts amb poder, ens critiquen o difamen. Delictes vinculats amb la corrupció són múltiples, el lamentable és la discrecionalitat amb què es persegueix a uns i s'ignoren les conseqüències de la indigna permissivitat per a altres. Repetir històries com la que està patint la universitat de les Amèriques, amb el pretext d'accions dubtosament justificades, em remet a les accions de la JAP, durant la gestió de Camacho Solís i altres que el van seguir que van cancel·lar programes atesos per la Creu Roja, la muntanya de pietat o el montepío Llum Avinyó entre d'altres, tot i que a la fi de dia amb el dret a la mà van donar la raó a personatges tan estimats com qui fos el president d'aquesta última ONG. Ell es va conformar amb que el dret li permetés reivindicar el seu nom falsament assenyalat com a delinqüent, però no va tornar al seu lloc i després d'això va morir, potser per la vergonya d'haver estat víctima d'advocats perniciosos. Afortunadament no són majoria i per això els bons advocats, ens vam reunir a celebrar el nostre dia.





[1] [1] Tot el entre cometes és part de l'missatge ofert pel Llic. Carles Viñamata Paschkes president de el Col·legi Nacional d'Advocats Fòrum de Mèxic