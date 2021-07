Les 5 millors platges per gaudir sense aglomeracions de la Costa Brava

La Costa Brava és una zona en la qual sempre abunden els turistes i les seves platges i cales es veuen plenes de gent. Guardar la distància de seguretat en temps de pandèmia pot semblar complicat, però en realitat hi ha platges poc massificades en què gaudir de la Costa Brava amb tranquil·litat. Et parlem de cinc d'elles.





Platja de Pals





@catalunyapress





Pals, a més de ser un bonic poble medieval , també té una platja enorme en què gaudir del sol i el mar sense aglomeracions. Té 2.400 metres de longitud i en ells es barregen la sorra daurada de les seves zones més verges, amb dunes, i els espais en el que es troben els serveis.





Platja de Sant Martí d'Empúries





@catalunyapress





La platja de Sant Martí d'Empúries és bastant més petita que la de Pals, però tot i això sol ser tranquil·la perquè no s'acumula massa gent. La majoria de persones que acudeixen a aquesta platja estiuegen al poble i, al tractar-se d'un municipi petit, no són moltes. També de sorra daurada i amb aigua cristal·lina, aquesta platja és perfecta per a gaudir de la Costa Brava en temps de Covid-19.





Platja de Grifeu





@catalunyapress





La platja de Grifeu, a Llançà, és una platja de sorra fina perfecta per visitar-la en família. Es troba en una badia urbanitzada i té prop un xiringuito al què anar a per un refresc per alleujar la calor.





Platja de Canyelles Grans





@catalunyapress





La platja de Canyelles Grans, també coneguda com Albadraba, es troba a la localitat de Roses. Aquesta sol estar més concorreguda que les anteriors, però les seves àmplies dimensions permeten que puguis guardar distància amb la resta de persones. Com a elements a destacar estan la seva aigua cristal·lina i la presència de posidònia a l'aigua, una planta aquàtica que es troba també les Balears.





@catalunyapress





Finalment farem menció a la platja de l'Escala. Municipi en què acudir a les seves botigues locals en les que produeixen anxoves abans de prendre un bon bany.