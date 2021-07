A quants amics més enviarà Pedro Sánchez a l'últim cercle de Dante?

"La promesa donada va ser una necessitat de el passat; la paraula trencada és una necessitat de present ". Aquesta afirmació correspon a Maquiavel, mestre de mestres sobre la política, la condició dels polítics que proporciona una explicació molt clara a la seva noció de l'home, el poder i la moral. El com ningú coneix els polítics al que, entre altres coses, els s'emmarca en la lluita permanent pel poder. Solia afirmar el creador de el Petit Príncep que la política no té relació amb la moral.







La revolució perpetrada pel president de govern, Pedro Sánchez, aquest cap de setmana, té tints maquiavèl·lics per algunes de les seves incomprensibles decisions de treure de sobre, sense que li hagi tremolat la mà, ni la veu a determinades persones que han estat els seus grans valedors en la seva carrera cap a la direcció del PSOE i també de la presidència de govern.





La fulminació de Jose Luís Ábalos a el front del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha estat una de les sorpreses més grans en aquests canvis. Cal recordar que Ábalos ha estat un dels seus escuders més fidels ia temps complet tant en el govern com en el partit a l'ésser també responsable d'organització. Junts han passat els pitjors moments de el fins ara president de Govern. Hi ha qui diu que ha estat en moltes ocasions la seva drap de llàgrimes i la persona que al govern li ha tocat dur a terme algunes decisions amb les que no estava d'acord però per lleialtat les ha fet i a sobre s'ha empassat "el marró solet "i tots coneixem alguns.





No fa tant de temps Ábalos li deia a un company valencià "Mira, a la política no es ve a fer amics, a la política es ve a fer política". Una frase que li haurà vingut a la memòria aquests dies tan amargs i en què ha sabut que la seva frase no és teòrica.





Però el cessament com a ministre li ha arrossegat a "renunciar" a la Secretària d'Organització quan falten tres mesos per a la celebració de Congrés Federal en el qual es perpetrarà la segona part de la "revolució sanchista". Això suposarà que en aquestes vacances les "intrigues estiuenca" s van a estar a l'ordre del dia, perquè no hi haurà descans per a alguns. Afirmava l'escriptor anglès Benjamin Disraeli que "No hi ha acte de traïció o de mesquinesa de la que un partit polític no és capaç, perquè en política no hi ha honor".





Les relacions personals i polítiques, es donen amb molta freqüència i en massa ocasions la segona es carrega a la primera per una traïció interessada per al qual les perpetra. En el món de la política, la lleialtat és difícil trobar-la perquè el que impera és la traïció. Sembla que aquesta s'ha tornat una moneda corrent ha fet que moltes persones perdin la confiança en la classe política. Cal no oblidar que estem vivint en una societat on els valors i l'ètica, fonament d'una societat, no estan de moda, és una mica de el passat i evita enfilar-se càrrecs.





La paraula sembla que ha estat bandejada a el bagul dels records, ha perdut el valor, perquè molts no solen complir-la. En altres temps no tan llunyans, quan s'arribava a un acord, quan es prometia alguna cosa, no calia rubricar-se en un paper, la paraula era llei. Avui, ni el que està escrit se sol complir. S'han banalitzat massa coses, entre elles la traïció, que afecta les bases de la societat democràtica.





La destitució d'Ábalos ha estat un apunyalament per l'esquena, i un avís per a navegants, alguna cosa així com la famosa frases d'Alfonso Guerra "el que es mogui no surt a la foto" i això representa una sentència que no ha canviat per molta " evolució "socialista. Potser per això, la solitud d'Ábalos ha estat la seva millor companya en el seu comiat, sol passar: quan es té poder sobren els amics, quan es perd, els amics desapareixen.





Pedro Sánchez està deixant massa cadàvers pel camí, alguns dels quals poden ressuscitar, com Llàtzer. Possiblement el president Sánchez aplica constantment la frase de Maquiavel "Jo no dic mai el que crec, ni crec mai el que dic, i si se m'escapa alguna veritat de tant en tant, la amago entre tantes mentides, que és difícil reconèixer-la".





A la fin ¿quants "amics" més enviarà Pedro Sánchez a l'últim cercle de l'infern de Dante ?. A tots els que pugui sacrificar per mantenir en el poder.