Perú, un Estat nació bicentenari que no va poder ser per a les grans majories

El proper 28 de juliol, les institucions públiques i les autoritats del Perú realitzaran diferents actes cívics commemorant els 200 anys de la "gesta llibertària" d'aquell 28 de juliol de 1821, quan el gautxo europeu, José de Sant Martín, va proclamar la "independència de l'Perú ". D'aquella "festa heroica" les grans majories de l'aleshores Virregnat de Perú, no van participar.

¿Independència de qui?





Va ser la independència manyosa dels fills d'espanyols nascuts al Perú (criolls) per fer-se de el poder i evitar pagar impostos a la Corona espanyola. Sí. Els criolls li van treure el poder als seus pares espanyols per no pagar impostos, igual com evadeixen el pagament d'impostos ara. I, un cop al poder, van imposar un colonialisme intern virulent sobre els pobles originaris.

Els criolls mai van pensar en un projecte d'una comunitat política imaginada (Nació). Per això, mai van reconèixer, ni van promoure, la qualitat de ciutadania universal per a totes les i els habitants del Perú.





A la fi de segle XIX, i el President Ramón Castilla va intentar emancipar els originaris i camperols, però no el van deixar. Gairebé un segle després, el President Velazco Alvarado, va fer el mateix intent, però, igual, va fracassar. Ara, Pedro Castell promet "ciutadanitzar" a les grans majories del Perú, veurem ...





Congrés del Perú / @ EP





Som independents al Perú les i els originaris i camperols?





No. Ni tan sols som ciutadans. En el Perú bicentenari, l'originari o pagès que vulgui ser admès com a ciutadà peruà, encara que sigui de segona o cinquena categoria, ha d'abandonar la seva identitat, el seu esperit, el seu idioma, el seu llegat cultural ancestral. "S'ha de fer mestís".

El ciutadà peruà ha de parlar el castellà, estudiar ciències positives, retre reverència i reconèixer com a herois als violadors i assassins de les seves àvies i avis. És a dir, l'originari o camperol, per a ser qualificat com peruà, ha de deixar de ser indígena o camperol.



En el Perú bicentenari, l'originari o camperol no és ciutadà. Per això, en dos segles de la República, sent el Perú majoritàriament indígena i camperola, mai va tenir un governant indígena.

En els fets, les grans majories socials del Perú no són ciutadans, ni són independents. Suficient observar la vergonyosa actitud racista del Perú oficial de Lima actual que es nega a reconèixer, no només al pagès que va guanyar eleccions presidencials 2021, sinó qüestiona la validesa universal del vot "indocampesin" davant el vot del Lima "acriollado".







¿L'himne, la bandera ... representen als pobles del Perú?





No hi ha major farsa per als pobles que ensenyar-los a cantar als seus fills: "Som lliures, siguem el sempre" quan, en els fets, el país mai es va emancipar.

Els criolls es van emancipar de pagar tributs, però van lliurar el país a la tirania anglesa, després nord-americana, i ara, a les urpes de les empreses transnacionals. I simultàniament van aplicar un colonialisme intern letal, fins i tot pitjor que durant la Colònia espanyola, contra els pobles originaris i camperols.



El Perú consta de moltíssim més que 54 pobles, amb colors i matisos com el arc de sant Martí. Però, la bandera criolla peruana és bicolor: vermella i blanca.



Els criolls van posar el color blanc al centre de la seva bandera per exposar, idealitzar i convèncer els seus "súbdits" que el "ser blanc" és l'ideal, el desitjat, el pur.



El blanc ha d'estar sempre al centre i al capdamunt del Perú. D'allí ve, la capitalització de la blanquitut de la pell ... Per això el peruà mitjana somia amb ser blanc, o almenys ser blancoide ". És l'apologia simbòlica del racisme peruà.

El color vermell flanqueja pels costats al color blanc a la bicolor peruana anunciant la necessàriament complementarietat entre el blanc i la violència. I, efectivament, per als pobles originaris i camperols, el blanc i la violència són els mals siameses de la República criolla. El color blanc representa el gamonal, i el color vermell al fuet sanguinari.

Potser aquesta aproximació semiòtica sobre la bandera nacional expliqui, en algun grau, el per què la reduïda ciutadania peruana i les institucions públiques són tan racistes en la quotidianitat, i violents amb els pobles i comunitats que els donen menjar.







Perú, no va poder ser Estat, ni nació per a les grans majories





En l'actualitat, hi ha bosses territorials i socials en el que anomenem Perú sense la presència física i real de l'Estat peruà. L'Estat nació modern es va idear per garantir benestar per als seus habitants. Però, en el Perú actual les grans majories viuen sense drets, ni oportunitat, carregant sobre les seves espatlles obligacions recarregades, mentre les elits malbaraten privilegis majors als que es van conèixer fins i tot en l'Edat Mitjana.

En aquest sentit, l'Estat peruà, per a les grans majories, és simplement inexistent, tot i que sí molt violent per imposar-los obligacions i despullar-los dels seus béns.

Dos segles després de la vigència de l'Estat nació peruà no hi ha una comunitat política cohesionada i amb identitat pròpia en el Perú.

El fals civisme que es va intentar imposar a tot el país a força de decrets per a cada 28 de juliol, és un feble vernís que cau, per si mateixa, deixant a flor de pell els regionalismes, i aspiracions silenciades de autodeterminacions territorials, identitats dels pobles ..., entre d'altres.

En aquest context, el 2021 és i ha de ser un motiu per pensar i consensuar entre tots els pobles i sectors del Perú el nou Estat i la nova nació de nacions que injecti sentit i identitat a la seva ciutadania plurinacional que està per néixer, amb nous símbols , nou marc constitucional, noves institucions i nous projectes de vida.