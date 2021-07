5 pobles bonics per fer una excursió per Tarragona

Fa uns dies anomenàvem 5 pobles bonics als quals anar d'excursió a Barcelona i també esmentàvem alguns dels millors llocs de la Costa Brava . Arriba el torn de Tarragona, una província que amaga també molts racons increïbles als que escapar-se a passar el dia.





Miravet





Pixabay







Miravet és un poble preciós que s'aixeca a la vora del riu Ebre. Els seus carrers costeruts de pedra, el seu castell en ruïnes i les seves increïbles panoràmiques creen estampes de postal. Tant les que ofereix l'altura del castell com les que es tenen de la vila en si des de l'embarcador.





Siurana





Pixabay





Siurana és una petita localitat enfilada a un penyal. Les seves casetes i els seus carrers, també de pedra, et traslladen a una altra època. I les vistes des de dalt del seu pantà, envoltat per enormes muntanyes, regalen una vista d'infart que es quedarà gravada en les teves retines per molt temps.





Horta de Sant Joan





Pixabay





Situat a la comarca de la Terra Alta, Horta de Sant Joan està considerat Bé Cultural d'Interès Nacional. Refugi en el seu moment per a Pablo Picasso, aquest municipi compta amb carrers estrets i costeruts, diversos monuments històrics i artístics i fins i tot amb una olivera declarada arbre monumetal.





La Vilella Baixa





Pixabay





Aquest és un poble bastant particular del Priorat, en la Serra Montsant. Es tracta d'un municipi medieval els edificis del qual semblen amuntegar-se uns sobre els altres sobre el barranc d'Escaladei. Així, les cases queden situades a diferents nivells.





El Roc de Sant Gaietà





Pixabay





Si el que et ve de gust és visitar la costa, llavors aquest és un bon destí. El Roc de Sant Gaietà està situat sobre un enclavament romà, a Roda de Berà, i és poc conegut fins i tot entre els catalans. Està ple de jardins, els seus arbres tenen una inclinació especial i els seus edificis estan construïts amb molts estils diferents.