'Pecheros' i senyors, ¿els impostos es paguen?

Era 'pechero' una denominació medieval que implicava el pagament del 'pecho' o tribut a rei, al senyor territorial o a qualsevol altra autoritat. Els plebeus, també anomenats dolents i fins a 'la canalla' eren tots aquells que abonaven els seus impostos a diferència de clergues, nobles i ricoshombres que estaven exempts de càrregues fiscals. Com bé m'apunta el meu col·lega i amic Gregorio Rodríguez Cabrero, a Espanya els impostos els han pagat tradicionalment els pecheros. I així seguim. L'alleujament fiscal redistributiu dels anys 50-80 del segle XX ha desaparegut.





Globalment, el gran capital neofinancer i els Nous Senyors feudals Tecnològics ( NSFT , Amazon, Apple, Google o Facebook, per exemple) han preservat els seus guanys 'sense límits' afavorint que els pecheros fossin les que assumissin el gruix de la factura mundial impositiva. La crisi provocada per la Covid-19 no ha fet sinó aguditzar els problemes de despesa i inversió públics.





A Espanya el triomf del patrimonialisme és gairebé total i això es reflecteix des de fa temps en la distribució de la càrrega fiscal. De manera que 'les sofertes classes mitjanes' segueixen pagant més i més, no només els impostos d'avui sinó el deute de demà. Les grans empreses espanyoles amb un tipus nominal del 25% paguen un tipus efectiu entre el 5 i el 10%. Enginyeria pura. Per contrast, en la nòmina de pensionista que percep el redactor d'aquestes línies, el tipus que s'aplica és del 21,65% (els descomptes són molt, molt magres).





Fins fa poc no hi havia els NSFT disposats a pagar ni tan sols un modest delme. No és que ara la seva avidesa s'hagi transformat en generositat contributiva. Però els governs volen que paguin més tributs. Impel·lits per les seves creixents necessitats pressupostàries per fer front als efectes de la pandèmia, els representants dels països del G-20 en la seva última reunió celebrada fa uns dies a Venècia haurien arribat a un acord per fixar un impost mínim sobre societats de "a l'almenys el 15% "sobre els beneficis. Es redistribuiria, de tal manera, part dels guanys de les grans multinacionals en els països on fan negoci.





Cal recordar que bona part de les grans multinacionals, i molt especialment les relatives als NSFT en el sector tecnològic, operen a través de paradisos fiscals o en països amb sistemes tributaris extremadament favorables com és el cas d'Irlanda. Ja al maig de 2016, la UE va reclamar a Apple l'abonament de 13.000 milions d'euros en impostos no pagats a Irlanda. Considerava que el pacte fiscal que Dublín havia ofert a la multinacional era una ajuda il·legal d'Estat. L'impost empresarial irlandès és el més baix de la UE (un 12,5% enfront d'una mitjana del 25% a la UE).





Però els desitjos ja han xocat amb les realitats persuasives dels NSFT. Davant la pressió dels EUA, on hi ha les seus corporatives dels grans tecnològiques, la UE ha decidit 'aparcar' la iniciativa d'establir una nova taxa Google. Brussel·les pretenia que la gran empresa de la comunicació que segueix 'escapant' del fisc de la majoria dels socis de la UE, assumís part del cost de la reconstrucció econòmica europea a l'haver estat les grans guanyadores de la pandèmia. Caldrà esperar. Els experts ja avisaven que el principi d'acord del G-7, previ a la reunió del G-20 a Venècia, podria deixar 01:00 via d'escapament a Amazon en el futur. Mentre el seu fundador, Jeff Bezos, gaudeix de viatges espacials, els seus compatriotes de les classes subordinades pugnen per mantenir escoles i hospitals públics amb fons sempre minvants.





L'aversió per contribuir fiscalment a la posada en comú de recursos públics pel conjunt social reflecteix la por a l'apropiació indeguda i particularista per part d'aquelles persones amb més recursos de poder. En certa imaginari popular, impulsat pel populisme de tall trumpista, com recursos impositius només serveixen per alimentar polítics i funcionaris improductius i classes passives parasitàries que s'aprofiten de l'esforç dels individus que generen riquesa. No és d'estranyar que, per exemple, als Estats Units, una majoria de nord-americans opini que una persona rica no hauria de pagar més percentatge d'impostos que una persona pobra (obtinguin els dos rèdits d'1 milió o 10 dòlars, posem per cas). Això és reflex del suport social cada vegada menor a la progressivitat fiscal, el qual sí que és un pilar fonamental en la conformació del nostre model social europeu.





El valor compartit de la progressivitat fiscal configura el suport dels contribuents europeus al repartiment de recursos públics per al manteniment dels sistemes de benestar social continentals, el que contrasta amb la disparitat implícita en l'economia neoliberal de l'empoderament personal entès com un individualisme possessiu aliè a la redistribució col·lectiva. L'aspiració a la igualtat, i per tant el manteniment de la cohesió social, es formalitza en la regla fiscal que aquells que gaudeixen d'una posició més benestant en la societat han de contribuir en major mesura -i no només proporcionalment- al bé comú i al benestar social de la ciutadania en el seu conjunt. En conseqüència, no només cal esperar que els rics paguin més impostos i els menys rics obtinguin majors fruits de la redistribució fiscal, sinó que el muntant general de la recaptació impositiva abast a tota la ciutadania. I que ni els uns ni els altres els evadeixin injustament.





Sense recaptar impostos evitant l'evasió fiscal és difícil governar i atendre les demandes socials. En paral·lel a semblant axioma de política pública, es constata la proverbial aversió dels plutocràcia a pagar impostos. L'avidesa desaforada és el fonament moral del capitalisme Anglo-Nord-americà imperant. Pot el model social europeu fer-li front per assegurar la seva pervivència futura? Fem pagar impostos als que més tenen i que escapen de contribuir a la prosperitat de qui els fan cada vegada més rics.