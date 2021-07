Les vacunes disminueixen en un 95% el risc de Covid greu però podem contagiar-nos

En una recent entrevista a informatius Telecinco, em van preguntar si estava preocupat per la situació actual de la pandèmia. La meva resposta va ser un absolut sí.





La situació actual dels hospitals catalans és molt preocupant.





Tenim més de 1800 pacients a planta i 480 a UCI. Si res no canvia, en els propers dies aquests serveis deixaran de poder atendre tots els pacients crítics no Covid que ho necessitin.





Cal tenir en compte que els efectes de la cinquena onada pandèmica ja han arribat als nostres Serveis d'Urgències que, majoritàriament, es troben en un insuportable estat de saturació i a la vora del collapse. Si no es posa remei, en els propers dies l'ona produïda per la cinquena onada arribarà a les plantes d'hospitalització i a les UCIs.





Ningú s'ho esperava. Ens sentíem protegits per l'excellent ritme de vacunació, però l'altíssima contagiositat de la variant delta i una relaxació excessivament ràpida de les restriccions han conduït a una situació novament preocupant.





És moment de començar a ajornar intervencions quirúrgiques no urgents com aconsella la Generalitat de Catalunya per tal de reduir la pressió hospitalària. Però també és moment de proveir de més recursos financers i humans als serveis sanitaris i de fer una crida urgent a la ciutadania per aconseguir una major responsabilitat social.





Els sanitaris es troben al límit després de 18 mesos de treball ingent i mal pagat. Estan cansats i fins i tot fastiguejats i necessiten un descans de vacances que a hores d'ara perilla. I el que és pitjor, molts sanitaris també estan enfadats i perplexos davant la conducta d'alguns ciutadans que reclamen sortir de copes i eliminar totes les restriccions mostrant un absolut desconeixement de la crítica situació epidemiològica actual.





És moment d'exposar, sense maquillatge ni embuts, la realitat de l'actual situació epidemiològica. Resulta urgent corregir els errors i miratges que semblen ennuvolar la ment d'alguns dels nostres conciutadans.





Les vacunes disminueixen el risc de Covid greu però els vacunats podem contagiar-nos





No hi ha dubte que les vacunes són la millor eina de què disposem per lluitar contra la pandèmia. Estudis recentment publicats a la revista New England Journal Medicine confirmen la utilitat d'una cobertura vacunal completa, especialment amb vacunes ARN missatger, per reduir a menys de 5% el risc d'acabar ingressat a l'hospital. També confirmen que les vacunes redueixen la transmissió i el risc de contagi, però no ho eviten totalment. Cap vacuna actual enfront de la SARS-CoV-2 és 100% efectiva per evitar el contagi. És cert que aquestes vacunes per a la Covid-19 són millors que altres vacunes desenvolupades anteriorment com la de la grip que conferia una coberta que, en el millor dels casos, superava escassament el 50%. Però creguin-me, lectors: cap vacuna de la SARS-CoV-2 ens fa completament immunes. Els ciutadans hem de seguir mantenint la distància social de 2 metres, hem de seguir utilitzant màscares facials, preferentment auto filtrants FPP2, i seguir perseverant en les mesures d'higiene personal i general.





El 40% d'infectats i els seus contactes no s'aïllen adequadament





Hem de seguir escrupolosament totes les recomanacions de les autoritats sanitàries per evitar la vergonya que causa saber que les enquestes demostren que més de el 40% de persones infectades o contactes estrets no realitzen el preceptiu aïllament de 10 dies recomanat pels experts de Salut Pública. Vergonya aliena.





Fatiga pandèmica





Estem en un moment molt complicat. Mentre que els professionals sanitaris estan a el límit de la fatiga física i psicològica, alguns ciutadans també pateixen el que l'Organització Mundial de la Salut ha anomenat fatiga pandèmica.





Tots estem cansats de sacrificis després d'any i mig de pandèmia. però no és moment de desistir. Hem de seguir fent sacrificis en benefici del conjunt de la nostra Societat.





Tinguem clar que els professionals sanitaris no ens fallaran, mai ho han fet. Però convencem-nos que hem de continuar amb el nostre esforç de responsabilitat en benefici de tots.





És un problema de prioritats. Siguem responsables. És millor renunciar a unes vacances a la platja que observar-la a través de les finestres d'una UCI mentre estàs intubat.