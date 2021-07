Cinc platges on accepten gossos a la Costa Brava

L'estiu no defrauda i les temperatures estan pels núvols, així que les platges s'estan convertint en la principal salvació per a tothom, fins i tot per a les mascotes. Per això, en CatalunyaPress us recomanem cinc platges de la Costa Brava on es pot acudir amb els vostres gossos:





Platja de Sant Jordi (Llançà)





Sant Jordi @CatalunyaPress





Aquesta petita platja de Llançà és un lloc perfecte per passar el dia amb el teu millor amic. Té 50 metres de llarg per 10 d'ample i les seves aigües solen estar molt netes. És preferible evitar-la en dies de tramuntana per la seva orientació.





Platja del Port de la Vall (Port de la Selva)





Port de la Vall @Wikipedia





Aquesta platja, situada poc abans d'arribar a Port de la Selva, té un espai delimitat on es pot accedir amb gossos.





Platja de la Rubina





Platja de la Rubina





Entre Empuriabrava i Roses, es tracta d'una de les platges més grans de Catalunya que té permesa l'entrada de gossos. A més, té un dels xiringuitos més reconeguts de la zona.





Cala del Niu (Sant Feliu de Guíxols)





Cala de l'Niu - Aj. Sant Feliu de Guíxols





És una de les incorporacions més recents, ja que només es pot accedir amb gossos des 2021. No obstant això, a l'ésser de dimensions petites, només es permet l'entrada de cinc animals.





Platja de les Portes (Colera)





Platja de les Portes @Google





És una platja urbana que es troba al mateix poble, de manera que podràs trobar restaurants, terrasses i bars a prop. Només una part de la platja està habilitada per als gossos.