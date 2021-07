Els cinc pobles més bonics de la Costa Daurada

El litoral de Tarragona, conegut com la Costa Daurada, és un lloc imprescindible per visitar a Catalunya. Per passar un cap de setmana, un dia o unes llargues vacances, aquest territori ofereix una infinitat de postals que s'enamoraran als vostres ulls.





En CatalunyaPress us recomanem cinc pobles que, al nostre parer, són les joies d'aquesta zona:





Altafulla





@wikipedia





Altafulla és un gran destí per als que volen gaudir del millor de dos mons: la platja i la història. Es tracta d'un poble medieval amb un encant indiscutible. A més, la capital Tarragona i les seves ruïnes romanes estan a menys de 15 quilòmetres, i PortAventura i Salou a uns 25 quilòmetres.







A les platges d'Altafulla trobaràs aigües cristal·lines i poc profundes, perfectes per als nens.







Torredembarra









Torredebarra és famós per el Castell dels Icart, un gran exemple del renacentismo català construït al segle XVI. Tampoc us podeu perdre l'Església Parroquial de Sant Pere, la muralla i la Torre del Vila; a més de passejar els carrers de la seva Casc Antic.





Té quatre platges: La Paella, Baix a Mar, Els Muntanyans i del Canyadell.





Ametlla de Mar





Ametlla de Mar @ep





Ametlla de Mar és un poble pesquer per excel·lència, tant que el seu principal atracció turística és la subhasta de peix.





És altament recomanable menjar en algun dels restaurants d'aquest municipi, on et podràs degustar plats de peix i marisc de gran qualitat.





Compta amb 16 quilòmetres d'una costa única amb 30 cales i platges per a tots els gustos, unes de sorra fina i blanca, altres de pedres, envoltades de pinedes i amb aigües cristal·lines gràcies a les enormes praderies de posidònia







Cambrils









Amb 9 quilòmetres d'un dels passejos marítims més bonics de la geografia espanyola, Cambrils és una de les grans joies de la Mediterrània. En el seu casc antic podràs passejar i gaudir de carrers estrets i places àmplies. Imprescindible visitar la Torre del port, el Museu d'Història de Cambrils i el parc Samà.





Cambrils té un gran oferta d'activitats aquàtiques, com submarinisme o surf. També ofereix la possibilitat de fer senderisme, rutes en bicicleta, visites teatralitzades o fins i tot diversos museus.





Tamarit









Quan un pensa a la Costa Daurada és impossible oblidar-se de Tamarit: el seu castell a la vora de la mar és inoblidable. És un antic poble costaner emplaçat sobre un promontori rocós, en un entorn natural de bellesa inigualable, entre la desembocadura al Riu Gaià i el Bosc de la Marquesa.





Les seves rutes a peu, les seves platges de somni, els seus monuments i la seva història, el converteixen en la destinació perfecta per als amants de la natura.