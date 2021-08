El Front Polisario adverteix del perill que la situació de guerra amb el Marroc comporta per a la navegació aèria

Pablo-Ignaci ode Dalmases





Tot i que els mitjans d'informació solen ignorar-ho, des de fa nou mesos hi ha un conflicte bèl·lic entre la República Sahrauí i el Marroc que ocupa il·legalment bona part del territori nacional del Sàhara Occidental i que es tradueix en accions diàries de fustigació de l'Exèrcit d'Alliberament Sahrauí contra els llocs establerts tant en el mur construït pel Marroc, com a bases situades al resguard del mateix.





Aquesta situació ha portat al Front Polisario a aconsellar a les companyies aèries internacionals que tractin d'evitar l'espai del territori des del paral·lel 27º, 40' al 20º, 00'. Segons sembla, algunes aerolínies d'EUA i Espanya han estat advertides perquè no sobrevolin per aquesta zona, ja que poden ser assolides pel sistema de míssils de l'Exèrcit Sahrauí a l'entrar en zona de combats. Per contra, la companyia canària Binter no ha fet cas a l'avís i fa diverses setmanes va reiniciar els seus vols des de Las Palmas i la capital sahrauí, Aaiun, que roman sota ocupació marroquina.





El representant a Espanya del Front Polisario Abdul·lah El Arabi ha reiterat el risc que per a la navegació aèria implica sobrevolar l'espai aeri sahrauí, mentre que el Regne Unit i Alemanya a través dels seus ministeris de Relacions Exteriors van avisar diumenge als seus ciutadans que no viatgessin als territoris del Sàhara Occidental ocupats en els quals on diàriament es desenvolupen combats entre l'Exèrcit Sahrauí i el marroquí.